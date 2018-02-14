Haber: BMA

İtalya’nın Milona şehrinde seyahat severlerin, basının ve profesyonel turizm sektörü yetkililerinin bulunduğu seyahat pazarındaki önemli fuarlardan biri sayılan BIT Uluslararası Turizm Fuarında, Cittaslow Türkiye üyesi Göynük, ülkemizin ve kentlerimizin tanıtımına yönelik yemek ve kültürel zenginlikleriyle geçtiğimiz günlerde tanıtıldı.

Fuarla ilgili bir açıklama yapan Göynük Başkanı Kemal Kazan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ülkemizin belirli turizm destinasyonlarının yer aldığı Türkiye standında tüm katılımcılara Cittaslow Göynük’ün tanıtımı ile ilgili sunum ve tanıtım filmi gösterimi yapılarak Cittaslow Göynük’e özgü yemek ve kültürel zenginlikleri de fuarda görevli belediyemiz personelimiz ile ziyaretçilere tanıttık derken’ fuarda standımıza göstermiş oldukları ilgi alaka ve yardımlarından ötürü Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği Kültür Ve Tanıtma Ataşesi Sayın Esin Zeynep Selvi hanımefendiye teşekkür ediyorum” diye konuştu.