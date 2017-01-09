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09 Ocak 2017 Pazartesi
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    • MİLLET ADINA GAZETECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak 15 Temmuz sürecinde vermiş oldukları mücadeleden dolayı Millet adına gazetecilere teşekkür etti.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 15:27
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    MİLLET ADINA GAZETECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

    Başkan Allar mesajında, “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor süreçte en çok ihtiyacımız olan; tarafsız, özgür, ilkeli ve ahlak kurallarına uygun bir gazetecilik anlayışıdır. 15 Temmuz hain ihanet sürecinde de basınımıza büyük iş düşmüş ve üzerine düşen sorumluluğu layığı ile yerine getiren gazeteci arkadaşlarımız toplumun bilinçlendirilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması ve Milletin İradesini sokaklara yansıtması noktasında adeta darbeye karşı itici bir güç sergilemiştir. Basınımıza böyle zor bir süreçte dik durmalarından dolayı Milletimiz adına teşekkür ediyor, 10 Ocak çalışan gazeteciler günlerini kutluyor, bugünün geçmişte olduğu gibi gelecekte de sizlere başarılar ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

    Birleşik Medya Ajans (BMA)

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediye, Başkanı, Mustafa, Allar

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