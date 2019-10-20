Millet Bahçesi açılıyor

Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın girişimleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan hibe ile ilçeye Millet Bahçesi yapılması için çalışmalar geçtiğimiz aylarda başlatılmıştı. Aradan geçen zaman içinde çalışmaların hızla sürdürüldüğü Yeniçağa Millet Bahçesi’nde Yeniçağa Belediyesi ekipleri çalışmalarını tamamladı. Belediye tarafından Millet Bahçesi’nin 21 Ekim’de açılacağı duyuruldu.

21 EKİM’DE AÇILIYOR

Yeniçağa Belediyesi yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “21 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da Göl Kenarı Düğün Salonu yanında belediyemiz tarafından yapılan Millet Bahçesinin açılış töreni yapılacaktır. Ayrıca açılış töreninde Barış Pınarı Harekâtında olan tüm güvenlik güçlerimiz için dualar edilecektir. Tören sonunda yemek ikramı yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir.”