Haber: N. Halid Altundal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Alpağut Mahallesi’nde bulunan Uluslararası Köroğlu Parkı alanına Millet Bahçesi yapmak için 29 Eylül’de ihaleye çıkacağını 3 gün önce duyurmuştuk. Bakanlığın ihaleye çıkacağı haberi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ‘hayırlı olsun’ mesajı yayımladı.

“ONLAR KONUŞUR, BAHANE BULUR AMA AK PARTİ YAPAR”

Söz konusu alanla ilgili yaşanan tartışmalara daha önce "İl Başkanı olarak söz veriyorum, Millet Bahçesi Bolu'ya yapılacaktır" ifadeleriyle cevap veren Doğanay açıklamasında, “31 Mart seçimleri öncesi Bolu Halkına verdiğimiz ‘Millet Bahçesi" sözümüzü siyasi malzeme ve polemik konusu yapanlara dedik ki; ‘Söz Veriyoruz, Millet Bahçesi Bolu'ya yapılacaktır.’ Çünkü biz gücümüzü; halka hizmet, Hakk'a hizmet diyen Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine başladığı ilk günden bu yana hizmet destanı yazan Bakanımız Sn. Murat Kurum'dan, Bolu'muzda hayal olan projeleri hayata geçiren Bakan Yardımcımız Sn. Fatih Metin'den, Bolu'nun sorunlarıyla dertlenen, Ankara'da gece gündüz çözüm noktasında mesai harcayan Bolu Milletvekillerimiz Sn. Fehmi Küpçü ve Sn. Arzu Aydın'dan, Bir olan, iri olan, diri olan AK parti Bolu Teşkilatları ve AK Parti Bolu Ailesinden, en önemlisi 18 yıldır bize güvenlerini ve desteklerini her zaman ifade eden Bolu Halkından alıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen, katkı veren herkesten Allah razı olsun. Onlar konuşur, bahane bulur ama AK Parti yapar. Millet Bahçesi Bolu'muza hayırlı olsun” dedi.