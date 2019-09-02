“Millet Bahçesi” yapımına başlandı

Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, 31 Mart Yerel Seçimleri için seçim çalışması yapmak üzere ilimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Yeniçağa ilçesine Millet Bahçesi yapımı için söz almıştı. Seçimi kazanan Başkan Recayi Çağlar, aldığı sözün peşini bırakmayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile irtibatı koparmadı. Bakan Kurum’un Millet Bahçesi sözü için Bakanlıktan hibe desteğini alan Belediye Başkanı Çağlar, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Başkan Çağlar, ilçeye Millet Bahçesi yapımının başladığını duyurdu. Çalışmalar öncesinde teknik ekiple birlikte Millet Bahçesinin yapılacağı yeri inceleyen Recayi Çağlar, 31 Ağustos’ta çalışmaların resmen başladığını duyurdu. Başkan Çağlar yaptığı paylaşımda, “Millet Bahçesi yapımı başladı. Hayırlı olsun Yeniçağa” ifadelerine yer verdi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüleceği bildirilirken Millet Bahçesinin yapımının kısa sürede tamamlanarak ilçeye kazandırılması planlanıyor. Öte yandan Millet Bahçesinin kazandırılması ile ilçenin turizm potansiyelinde de büyük artış gerçekleşmesi bekleniyor.