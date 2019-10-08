Millet Bahçesinde çalışmalar sürüyor

Haber: BMA

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın girişimleri ile ilçeye Millet Bahçesi yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe alınmıştı. Hibenin alınmasının ardından kolları sıvayan Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Millet Bahçesi projesinin hemen hayata geçmesi için çalışmaları başlattı. Yeniçağa gölü kenarında geniş bir alana yapılmaya başlanan Millet Bahçesi’nde geçtiğimiz haftalarda çevre düzenlemesi ve kamelyaların yerini almasının ardından bu hafta da çim ekimine başlandı. Çalışmaları safha safha sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları haberdar eden Başkan Çağlar, belediye ekiplerinin çalışmaları büyük bir özveriyle devam ettirdiğini ve Millet Bahçesinin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını planladıklarını belirtti.