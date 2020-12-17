Millet Bahçesi’nde geri sayım başladı

Haber: N. Halid Altundal

Uzun Bolu gündemini 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana meşgul eden Millet Bahçesinde mutlu sona ulaşıldı. TOKİ Başkanlığınca Eylül ayında yapım ihalesine çıkılan Bolu Millet Bahçesi’nin ihalesi onaylanarak, işi yapacak firma ile sözleşme imzalandı. 28 milyon 223 bin liraya mal olacak Millet Bahçesi 400 gün sonra Bolululara hizmet vermeye başlayacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “TOKİ Başkanlığı, Millet Bahçesi ihalesini onaylayarak, işi alan Lef Yapı ile 11 Aralık tarihinde sözleşmeyi imzalamıştır. 28 milyon 223 bin liraya mal olacak Millet Bahçesi 400 günde bitecek ve Bolulu hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Karadere Suları, Millet Bahçesi, Gölköy Çevre Düzenlemesi gibi AK Parti’nin yerel seçimler öncesi seçim vaadi olarak Bolululara açıkladığı her projenin yine AK Parti iktidarı tarafından hayata geçirilmesi mutluluğunu ve haklı gururunu yaşadıklarını belirten Doğanay; “Seçimler öncesi AK Parti iktidarımızın Bakanlarının; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları güçle Bolu'da verdikleri yatırım sözlerini; “seçim rüşveti”, “AK Parti kazanmazsa yapmayacaklar” gibi mesnetsiz ve yakışıksız bir polemiğe çeken muhalefet mensuplarının, bugün vaatlerimizin bir bir yerine getirilmesi sonrası umarız söyleyecekleri bir sözleri vardır. Çünkü; biz bu sözleri seçim için değil, Bolu Halkı hizmetlerin en güzeline layık olduğu için vermiştik. Bugün baktığımızda başta Karadere Suları olmak üzere DSİ Kanalının kapatılması, Gölköy çevre düzenlemesi ve son olarak Millet Bahçesi. Ne söz verdiysek yerine getirmişiz. Seçimi kaybetmemize rağmen Bolu’ya yatırım üzerine yatırım getirmek için AK Parti Ailesi olarak yoğun bir gayret içindeyken, seçimi kazananların hala tek bir vaatlerinin projesine çivi çakmamış olmalarını ise hayretle izliyoruz. Biz bunca yatırımı Halkımız için Bolu’ya kazandırırken, halen laf siyaseti yapanlardan aslında çok söz de beklemiyoruz, özür dilesinler yeter. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Bakanlarımıza, Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın’a ve de tek vücut, birlik ve beraberlik içerisinde Bolu’ya hizmet getirmek için çalışan Bolu AK Parti Ailesine şükranlarımı sunuyorum. Millet Bahçesi Bolu’muza hayırlı olsun” diye konuştu.