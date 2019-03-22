MİLLET BUNLARI YAPIYOR. PEKİ, YA BİZ ?

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Geçtiğimiz hafta yaşanmış bir öyküyü sizinle paylaşmıştım ve öyküyü yarıda bırakıp Merve’nin ve Annesinin yerinde siz olsaydınız ne yapardınız sorusunu düşünmenizi istemiştim mesajlarınıza ve maillerinize çok teşekkür ederim. Herkes Onur biz o kadar otobüse bineriz hiç bu anlatılanları fark etmemiştik demiş. Aslında bu bizim toplum olarak hala daha bir şeyleri göremediğimizi ve bu konularda ne kadar bilinçli olduğumuzu gösteriyor. Neyse ben lafı uzatmadan öyküyü tamamlıyayım öyküden sonrada size anlatmak istediklerim var.

Merve’yi ve akülü aracını şehirlerarası otobüsler almayınca Merve Annesine ağlamaklı bir sesle arkadaşının doğum günü için özenle seçip aldığı hediyeyi annesine uzatır. Anne benim yerime sen git der. Annesi hayır kızım olmaz der. Ne yapacağız diye düşünürken Merve’nin annesinin telefonu çalar. Telefonun ucundaki ses komşu Aysu hanımın sesidir. Merve’nin annesine neredesiniz diye sorar? Merve’nin annesi de terminaldeyiz der ve konuyu anlatır.

Aysu Hanım bende sizi onun için aramıştım der. Benim sizin gideceğiniz yerde bir işim çıktı ve aynı şehre gideceğiz. Uygunsanız sizi arabayla gelip alayım beraber gidelim der. Tabi Merve bunu duyunca sevinçten havalara uçar. Terminalde biraz bekledikten sonra Aysu Hanım gelir. Merve, Aysu Hanımın ve annesinin yardımıyla, Aysu Hanımın arabasına biner. Akülü aracıda parçalayarak arabaya yüklerler. Ve Merve doğum gününe gider. Arkadaşlarıyla eğlenir tam dönecekleri zaman yakışıklı bir delikanlı Merve’nin yanına gelir………

Arkadaşlar yine yarıda kesmiş gibi olacağım ama bu öykü buraya kadar yani ben amacıma ulaştım. sizlere anlatmak istediğim şeyi, anlattım. Hissettirmek istediğim şeyi hissettirdim. Bundan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi sizlerle şehirlerarası otobüslerle ilgili yapmış olduğum araştırmayı paylaşmak istiyorum.

Bu anlattığım öyküyü yaşayan arkadaşım başına gelenleri bana anlatınca. Hemen araştırmaya başladım ülkemizde şehirlerarası otobüslerde engellenenler için bir uygulama var mı, diye. İlk önce internete baktım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama çeşitli forumlarda engellilere satılan biletlerde yüzde indirimi yapıldığını okudum.

Ancak bu araştırmalar esnasında özellikle fiziksel engellenenler için şehirlerarası otobüslerin hiçte uygun olmadığını yani uygun tasarlanmadığını üzülerek öğrendim. Peki, benim ülkemde böyle, birde diğer ülkeler ne yapıyor diye bir bakayım dedim. Araştırmalar esnasında 2008 yılında basılmış Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yapmış olduğu araştırmaları içeren “Herkes için ulaşılabilirliğin iyileştirilmesi” örnek uygulamalar kitapçığına ulaştım ve yazılanlara oldukça şaşırdım. İzin verirseniz konuyla ilgili kitapçıkta yazılanları sizinle kısaca paylaşmak istiyorum.

Almanya’da Alman Taşımacılar Birliği (Association of German Transport Operators) tarafından ısmarlanan otobüslerin % 80’i alçak tabanlı ve rampalıdır. Yunanistan’da alçak tabanlı troleybüsler Atina Bölgesi için üretilmeye başlanmıştır. İngiltere’de bütün yeni otobüslerin ulaşılabilir olmasını şart koşan yasal düzenleme hazırlanma aşamasındadır. Londra’da 2006 yılının başından beri bütün otobüsler tekerlekli sandalye kullanıcıları tarafından ulaşılabilecek şekilde alçak tabanlıdır.

Yolcu otobüsleri yüksek olduklarından, rampa kullanımına müsait değillerdir. Bu otobüslerde tekerlekli sandalye kullanıcısı ulaşımı Liftle sağlanmalıdır. Bu otobüslerin tasarımına ve maliyetine lift dâhil edilmelidir. Avrupa Komisyonu inisiyatifi olan COST 349, tekerlekli sandalye ile ulaşılabilen yolcu otobüslerinin tasarımı üzerine yaptığı bir araştırmayı 2005 Ekim’inde tamamlamıştır. Bu araştırmada alışılmış lift donanımlı yolcu otobüslerinin yanı sıra bazı yenilikçi tasarımlar da incelenmiştir. Söz konusu bu otobüslerden birinin ön kısmında, şoför bölmesinin yanında, düşük tabanlı bir bölme vardır. Buraya birkaç yolcu koltuğu yerleştirilmiştir ve tekerlekli sandalye alanı ayrılmıştır. Düşük tabanlı oluşu sayesinde bu bölmeye bir rampayla ulaşılabilmektedir. Bu özelliğe sahip prototip taşıtlar, Kuzey İrlanda’da 2004 yılından beri denenmektedir.

“Şimdi bazıları o kitapçık eski, iş çıkartıyorsun başımıza diyecek” ama eski olması daha kötü ayrıca bunları ben yazmadım Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yazmış. Aslında burada sorulması gerek sorular şunlar “Tüm dünyadaki bu çalışmaları biliyorsunuz. Hatta kitapçıkta örnek çalışmalar diye gösterilmiş. Peki, biz bu örnekleri niye Türkiye’de uygulamıyoruz? Niye şehirlerarası otobüslerde engelliler için bir yer ya da bir uygulama yok? Niye bizim ülkemizde Merve gibi fiziksel engeli olan arkadaşlarımız şehirlerarası otobüse akülü aracı ile binemiyor? Bunları bir düşünün ve bu soruları kendinize sorun. Artık bu konularla ilgili bu ülkede de birileri çıksın bir şeyler yapılsın lütfen.

Bakın çağımız uzay çağı millet uzaya nasıl giderim derdindeyken biz otobüse bile binemeyip yaya kalmayalım.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolu Olay Gündem Gazetesi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 00:50