Haber: Kasım Şahin

Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum da Evet diyeceğini ve halkın da Evet demesi için yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirterek; “Çalışmalar devam ediyor. Başta Bolu Ak Parti İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, Gençlik Kollarımız, Kadın Kollarımız teşkilat olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yani uyku yok, çalınmadık kapı yok mümkün olduğu kadar zaman buldukça gidiyorum. Yani pekte zamanım olmuyor ve gelenim gidenim çok oluyor. Bunun nedeni söylediğim gibi yoğun bir çalışma süreci içerisinde olduğum için. İnşallah hayırlısı olacak. Tabi bizim açımızdan doğru olan millet için karar evet. Bu referandumun üstesinden olarak en üst kademedeki yetkililerimiz olmak üzere ‘evet’ çıkması için çalışmalar yapacağız” dedi.

KAZMA BU YIL VURULUYOR

Celal Beydilli, açıklamasının devamında Karacasu halkına doğalgaz müjdesini verdi. Beydilli, kazmanın bu yıl içerisinde vurulacağını söyleyerek “Doğalgaz bizim için şu an öncelikli projemiz. Vekillerimiz ve başkanlarımız hepsi bu konuda bilgi sahibi. Bildiğiniz üzere 2015 yılında bunun sözünü almıştık. Aynı zamanda yine bildiğiniz gibi 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi hepimizin projelerini sekteye uğrattık. Başta idareciler olmak üzere büyük sıkıntılar çıktık. Şimdi durum böyle olunca doğalgaz şirketi de yaşananlardan dolayı sıkıntıya düştü. Fakat bu durumlara rağmen pes etmeden projemizin üstüne düştük. En sonunda 2017 yılında bütçemize dahil etmeyi başardık. Karacasu, Dörtdivan, Yeniçağ ile bu projeyi getiriyoruz. Kazmayı ise nasip olursa bu yıl içerisinde vuracağız” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN ANA HATTIN ÇEKİLMESİ”

Beydilli, açıklamasında son olarak doğalgaz için ilk ve önemli olarak ana hattın çekilmesi gerektiğini vurgulayarak “Şimdi geçtiğimiz günlerde Karacasu beldesinde, Regaip Kandili nedeni ile bir yemek verdik. Burada tüm teşkilatımız ile beraber olduk. Dün akşam yemekten sonra parti binamızda teşkilat, belediye başkanlarımız, vekillerimiz ile bir toplantı düzenledik. Bir fikir alışverişinde bulunduk. Biz sıkıntılarımızı söyledik, onlar da bizi dinledi. Onlarda bizde bu konuda oldukça duyarlıyız. Hep birlikte el birliği ile 2017’de Karacasu’ya doğalgazı getireceğiz. Tam olarak ne zaman biteceğine dair bir zaman veremiyoruz. Biliyorsunuz ki Karacasu çok geniş bir alana yayılmış durumda. Nüfusumuz 3 binin üzerinde. Bizim için önemli olan ana hattın bir an önce çekilmesi. Zaten ana hat çekildikten sonra gerisi çok kolay bir şekilde gelecektir. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız. İmar durumunu, yollarını daha iyi bir hale getirmek için çalışmalarımızı yapacağız. Onun dışında biliyorsunuz ki Karayolları ile bir sıkıntımız oldu. Bildiğiniz üzere yollarımız Karayollarına bağlı. Fakat sonrasında bu sorununda üstesinden gelmeyi başardık. Genel olarak bu yollarda dile gelen bütün sorunları ihaleye çıkartarak yatırımcıların önünü açtık. Amacımız bir an önce Karacasu’ya doğalgaz hizmetini getirmek. Yani gün doğmadan neler oluyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Amacımız bir an önce Karacasu’ya doğru bir şekilde hizmet etmek ve getirmek” diye söyledi.