“Millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısındayız”

Haber: N. Halid Altundal

104 emekli amiralin imzası bulunan Montrö Bildirisine tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye’nin dört bir yanından bildiriye karşı gelen tepkilere ilimiz Bolu’dan da Sivil İrade Platformu eklendi. Kent Meydanında bir araya gelen bünyesinde birçok STK’yi barındıran Sivil İrade Platformu, yaptığı basın açıklamasında bildiriyi sert bir dille kınadı. Platform adına açıklamayı Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak yaptı. Koçak söz konusu bildiriye karşı yapılan açıklamada “Kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiral vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladılar. Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla, Silahlı Kuvvetler dâhil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinde olmasından duyulan rahatsızlık açık edildi. Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmektedir. ‘Deniz kuvvetleri emeklisi’ sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa ‘amiral eskisi’dir. Eski düzenin kafasını konuşturan bu 104 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden ‘fikir beyanı’ adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri ‘muhtıra çağrışımlı’ bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir” dedi.

“MİLLETİN GÖZÜNDE İHANETİN, AKILSIZLIĞIN VE AHLAKSIZLIĞIN GÖSTERGESİDİR”

“Kimi çevrelerin içeriğindeki darbe hevesini örtmeye, tahfif ederek masumlaştırmaya ve üstelik sahiplenmeye kalkıştığı bu açıklama, her ne kadar darbeci kafanın sefaletini gösterse de görmezden gelinebilecek bir durum değildir” diyen Koçak açıklamada ayrıca, “Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Bu nedenle emekli de olsalar siyasete müdahale etme hastalığı nüksedenlere milletin sessiz kalması düşünülemez. Milletimiz, açıklamayı yapanlar ve yazanlar kadar yazdıranların ve yayanların da farkındadır. 15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikâr edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkûm edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz. Amiral eskilerinin bu açıklaması, Silahlı Kuvvetler bünyesinden vesayetçileri ayıklama, hainleri temizleme politikasının doğruluğunu teyit ve te’kit etmiştir. Vesayet virüsünden kurtulamamış, ihanet zehrini damarlarından atamamış bir kısım mütekait askerin sözde beka endişesi kisvesiyle siyasete müdahale etme cüretleri; milletin gözünde ihanetin, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Hâlbuki ülkenin bekasını, milletin egemenliğini tehlikeye sokan şey 10 yılda bir yapılan darbelerdir. Bu darbelerle milletin kayaklarının nasıl sömürüldüğü, ülkenin dış mihrakların operasyon sahası haline nasıl getirildiği milletin malumudur” ifadelerini kullandı.

“DARBELERİN VE İHANETİN KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Koçak açıklamada son olarak ise şunları aktardı: “15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden millet, Türkiye’nin tarihinden vesayetin izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp atmıştır. Bütün darbe heveslileri, vesayet sevdalıları bilmelidir ki, 250 şehidimizin kanıyla 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı yazılan manifesto bu ülke için sadece bir milat değil, kanla imzalanmış bir ahittir. Bizler, darbenin kendisi bir yana imasına dahi tahammülümüzün olmadığını; şehitlere verdiğimiz ahdimizin arkasında, millet iradesinin yanında, darbelerin ve ihanetin karşısında durmaya devam edeceğimizi herkese ilan ediyoruz. Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 104 amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ülküsü içinde binlerce yıl birlik ve beraberlik içinde yaşamış olan milletimiz, aramıza nifak tohumları ekecek ve halkı karşı karşıya getirecek bu davranışlara her zaman gereken cevabı vermiştir, vermeye devam edecektir.”

Bolu Sivil İrade Platformu olarak darbe imalı bildirileri kabul etmediğimizi, Devletimizin ve Peygamber Ocağı olan şanlı ordumuzun her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha beyan eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

BOLU SİVİL İRADE PLATFORMU