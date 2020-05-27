Millet kendini sokağa attı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Bolu ve ilçelerinde işlek cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Bolu genelinde genel itibarıyla uyuldu.

Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktaları ile ana cadde ve sokaklarda araç yoğunluğu görüldü. Vatandaşlar açılan akaryakıt istasyonlarına geldi, marketlerinden alışveriş yaptı.

Sokağa çıkan vatandaşlar, özellikle İzzet Baysal Caddesi ile evlerine yakın cadde ve sokaklara çıkarak yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi ve bisiklete bindi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 11:57