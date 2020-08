"Millet” tepkisini ortaya koydu

Haber: N. Halid Altundal

Kamuran Alagözoğlu adlı şahsın kendisine ait bir internet sitesinde Bolu Belediyesi, Başkan Özcan ve eşi Meral Özcan’ı hedef alan ahlak dışı, etik olmayan haberlerine tepkiler dinmek bilmiyor. Başkan Özcan’ın sert tepkilerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İl Temsilcisi Hüseyin Aykan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve birçok basın mensubu ile siyasinin yanı sıra Millet İttifakı Belediye Meclis Üyeleri de destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakının meclis üyeleri söz konusu rezil haberlere karşı tepkilerini yaptıkları basın açıklaması ile ortaya koydular. Millet İttifakı Meclis Üyeleri yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdiler: “Millet İttifkına mensup Bolu Belediye Meclis üyeleri olarak bizler bugün, bir süredir, şehrimizde faaliyet gösteren bir internet haber portalında, başta Bolu Belediyemiz ve Belediye Personelimiz olmak üzere Sayın Belediye Başkanımız ve kıymetli eşlerinin hedef alındığı can acıtıcı bir meseleye karşı tepkimizi dile getirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız.

“HİÇ KİMSE KALEMİNİ BİR SUÇ ALETİ HALİNE GETİREMEZ”

Yaklaşık 1,5 yıldır, halkıyla bütünleşen, kavga ve gürültüden uzak, herkese eşit mesafede yaklaşan, huzur ikliminin hâkim olduğu belediyecilik anlayışının takdirle karşılandığı bir ortamın, insani değerlerden son derece uzak, vicdansızca, sorumsuzca, kişisel hırs ve beklentilerin öne çıkarılarak yapıldığı, birtakım haberlerle kirletilerek zarar verilmek istenmesine şahit olmaktayız. Bilindiği üzere gazetecilik mesleği, toplumun haber alma hak ve özgürlüğünü yerine getiren kutsal bir meslektir. Haber verme özgürlüğünü de içeren ifade özgürlüğü tüm demokratik sistemlerin de temel ilkesidir; ancak hiç kimse bu özgürlüğün arkasına sığınarak kalemini bir suç aleti haline getiremez.

“BOLU HALKINA HAKARET NİTELİĞİNDEDİR”

50.000 kişinin oyuyla göreve gelmiş Sayın Belediye Başkanımıza, Belediye çalışanı emekçi kardeşlerimize, bugüne kadar binlerce fidan yetiştirmiş bir öğretmene, Başkanımızın kıymetli eşlerine yönelik, gerçeklerin çok uzağında, tamamen dedikodu ve hayali ithamların yer aldığı, mesnetsiz kelimelerden oluşan ve son derece ahlaksız, yakışıksız bir dille kaleme alınan birtakım yazıların, Bolu kamuoyuna haber olarak sunulması oldukça üzüntü verici olup başta muhatapları olmak üzere bütün Bolu halkına hakaret niteliğindedir. Bazı kişisel çıkarlar uğruna şehrimizin birliğini, huzurunu bozmaya çalışan, yüzlerce belediye çalışanını töhmet altında bırakan, bir anne ve öğretmeni hedef haline getirmeye çalışan bu asılsız ithamların hiç birisinin karşılıksız kalmayacağına, gerek hukuksal süreçte Yüce Türk Yargısı tarafından, gerekse halkımızın vicdanında hak ettiği cevapları alacağına olan inancımız tamdır.

“ESEFLE KINIYOR VE ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ”

Bizler ahlakı ve medeniyet değerleri yüce bir milletin bireyleriyiz. Güzel hemşerilerimize ve güzel şehrimize layık olmayan bu tip şeyleri bir daha ne yaşamak ne de görmek istiyoruz. Bu ve benzeri hareketler içinde olanlar, bunlara mahal verenler, bu organize kötülüklere bir şekilde destek olanlar her zaman karşılarında bizleri bulacaktır. Sayın Belediye Başkanımıza olan güvenimiz, desteğimiz ve inancımız her zamankinden daha fazla olarak sürmektedir. Bu vesileyle, Millet ittifakını temsil eden, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Bolu Belediye Meclisi üyeleri olarak, bu haberleri reddediyor, bu haberleri yapan şahsı ve haber portalını esefle kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz.”