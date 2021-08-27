Milleti çileden çıkarttı

Haber: Yasin Bilgi

Cumhuriyet Caddesi, PTT caddesi, İzzet Baysal Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, İsmet Paşa Caddesi ve Pazar yerine doğru klaksonu aşırı gürültülü çalarak yolculuk yapan beyaz renkli minibüsü vatandaşlar önce düğün konvoyu sandı. Ama duruk sonradan anlaşıldı. Dakikalarca hiç durmadan çalan klakson, minibüsün önünde yolculuk yapan sürücüleri de çileden çıkarttı.

Dakikalarca klaksonu çala çala gezen sürücü, çareyi sanayide buldu. Bir turlu susmayan klakson, oto elektrikçilerinin devreye girmesiyle son buldu. Bu olay yoldan geçen vatandaşların ve sürücülerin tepkilerine neden olurken, minibüs sürücüsünün trafik ekiplerine yakalanmaması da şansından yana oldu.