Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Almanya'nın ardından Hollanda ile büyüyen diplomatik kriz süreci hakkında açıklamada bulunarak, yaşananları batının Türkiye'ye yönelik uyguladığı çifte standart yaklaşımıyla yorumladı.

"MİLLETİMİZ BU YAŞANANLARA PABUÇ BIRAKMAZ"

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, açıklamalarında şöyle konuştu, “Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir muameleyle karşı karşıyayız. Şaşırtıcı değil aslında. Çünkü ülkemize yönelik her zaman çifte standart uygulayan batı, şu anda da maskesini indirmiş vaziyette. Makyajları düşmüş, tam manasıyla gerçek yüzünü tüm milletimizin ve dünyanın gözü önünde ortaya koyuyor. Biz, FETÖ terör örgütünün köpeklerinin ülkemize nasıl saldırdığına şahittik. Ama Avrupa’nın da bu köpekleri saldığını görüyoruz. FETÖ terör örgütünün köpeklerini, tankları, topları, helikopterleri, uçakları durduran bu millet, bu salınan köpeklere de pabuç bırakmaz.

"ÇİFTE STANDART YAKLAŞIMINI KINIYORUM!"

Biz bu çifte standardın toplumun her kesimi tarafından çok iyi anlaşılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece Almanya ve Hollanda ila de sınırlı değil. Şu anda Fransa’dan İsviçre’ye, İsveç’ten Danimarka’ya kadar birçok milletvekilimiz sahada. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışında da oy kullanabilmesinin önünü açmıştık. Orada da yapılacak referandumun en doğru biçimde anlatılması için gayret sarf ediyoruz. Bu gayrette hayır diyenlere tüm bu izinlerin verilmesi, hatta destek verilmesi, hatta bütçe verilmesi ve devlet kanallarından yalan yanlış yayın yapılmasına bir taraftan müsaade ederken, öteki taraftan söz hakkı, demokrasi, ifade hürriyeti, insan hak ve hürriyeti gibi söylemlerin arkasına devamlı sığınan ve bu söylemlerle başta PKK denilen o hain köpekleri, şu anda da FETÖ terör örgütünün köpeklerini kollayanlar bugün kendileri aynı tarzda hareket ediyorlar. Bu çifte standardın sadece Türkiye’ye değil, dünyadaki diğer ülkelerinde çifte standardı çok iyi bir şekilde gösterdiklerini düşünüyorum. Şiddetle kınıyorum. Bu bizim ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Bize biçilen rollerden artık Türkiye’nin sıyrıldığını ve kendi yolunda devam etme arzusunun bunların işine gelmediği için bunları ortaya koyduklarını düşünüyorum.”

“15 TEMMUZ’DAKİ GİBİ BİR OLMALIYIZ”

Muhalefetin verdiği desteğe de teşekkür eden Ercoşkun açıklamalarının devamında, “15 Temmuz’da siyasi görüşü ne olursa olsun, tanklara, toplara, helikopterlere direnen bir ruh vardı. İşte şu anda da bu birlikteliğin ortaya konulması, vatan için, millet için, bayrak için hayati öneme sahip. Bu tür davranışları çok olumlu buluyorum" ifadelerini kullandı.