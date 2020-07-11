“Milletimizin arzusu gerçek oldu”

Haber: N. HalidAltundal

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülme kararı üzerine açıklama yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; Türk milletinin 86 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Doğanay, yaşanılan sevinci Bolu Halkıyla paylaşmak için de 14 Temmuz Salı günü İkindi Namazı sonrası Kadı Camisinin önünde lokma dağıtacaklarını bildirdi.

Ayasofya Camisinin Danıştay kararı sonrası yeniden ibadete açılması ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Doğanay; "Bir nesil 'Zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak' sloganları ile Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emanet ettiği şekilde cami olarak kullanıldığı günlerin hayali ile büyüdü. Hatta bu büyük günü göremeden aramızdan ayrılan büyüklerimiz oldu. Çok şükür milletimizin 1934 yılından bu yana, 86 yıllık Ayasofya arzusu Danıştay'ın ve Cumhurbaşkanımızın kararı ile gerçek oldu. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da neredeyse bir asır aradan sonra tekrar namaz kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetindeki Türkiye, sahip olduğu tüm hakları, milletimizin duygu ve talepleri doğrultusunda sonuna kadar kullanmaya kararlıdır. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi.

“AZİZ MİLLETİMİZ YAŞANAN SÜRECİN EN YAKIN ŞAHİDİDİR”

Karara karşı çıkanları da sert bir dille eleştiren Doğanay açıklamasında ayrıca, "İçeride ve dışarıdaki hainler, 'Zulüm 1453'te başladı' düşüncesinde olanlar bu karara karşı çıkmaktadır. Aziz milletimiz yaşanan sürecin en yakın şahididir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine ve vasiyetine sahip çıkarak Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını alan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Danıştay'a ve bu süreçte Ayasofya'nın aslına döndürülmesinde katkıda bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. 10 Temmuz 2020 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizin Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük kutlu yürüyüşü kararlılıkla devam ediyor. Alınan kararın ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederim" diye konuştu.

Ayasofya’nın Cami olarak ibadete açılması nedeniyle AK Parti Bolu İl Başkanlığı olarak 14 Temmuz Salı günü İkindi Namazı sonrası Kadı Camisi önünde lokma dağıtacaklarını belirten AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, tüm Bolu Halkını davet etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 17:51