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09 Ocak 2017 Pazartesi
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    • “Milletin AVM’si oldu”

    MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil gazetemiz muhabirlerine yaptığı özel açıklamada Highway’in yolunun kapatılmasını da değerlendirdi. Evcil Highway’e kayyum atandıktan sonra oranın milletin AVM’si olduğunu ifade etti.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 16:21
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    “Milletin AVM’si oldu”

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Adem Evcil, gazetemize yaptığı açıklamada Highway’in yollarının kapatılması ile ilgili konuştu. Evcil, kayyum atanmasının ardından Highway’in milletin AVM’si olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı “Milyonlarca insan bir sene içerisinde bu alışveriş merkezini kullanıyor. Şimdi baktığımızda ise bu alışveriş merkezi içinde ki esnaf ciddi anlamda kan ağlamakta. Bir yol açılıyor, bir yol kapanıyor. Vatandaşın hastası da, yaşlısı da buraya geliyor. Havaların durumu da belli. İnsanlar arabalarını çekip yürüyerek buraya çıkıyor. Bu insanlara bu eziyet reva değil. Allah katında da hukukta da bu insanlara bu reva değil. Şimdi 15 Temmuz’dan sonra bu AVM’ne bir kayyum atandı. Kayyum atandı burası milletin AVM’si oldu. Şimdi sayın belediye başkanımız diyor ki ‘Biz buraya göz yumduğumuz için burayla ilgili yargılanıyoruz’. Buranın 15 Temmuz ile beraber ne olduğunu gördük. Kayyum atandı o çizgiden çıkarak milletin AVM’si belli oldu. Bu saatten sonra iki tane milletvekili var iki tane bakan yardımcısı var bir tane belediye başkanı var bir tane il başkanı var. Bu sorunun çözümü ile ilgili isteseler Ankara’da kapıları zorlayabilirler. Eminim ki çözümle alakalı da hiçte zorlanmazlar. Milletin olan bir yer bırakılsın ve milletin olarak kalsın”

    “AİLELER CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞIYOR”

    Evcil, Highway’in Yönetim Kurulu ile bazı bürokrasinin diğer kesimleri ile savaşta ailelerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını vurgulayarak “Highway bilindiği üzere Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden biri. Daha önce ki süreçte atanan kayyum ile neye hizmet ettiğini gördük. Şimdi önce ki dönemde yapılan yollarla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Yönetim kurulu ile bürokrasinin diğer kesimleri arasında ki savaştan mağdur olan esnaf ve çalışanlar var. İşten çıkartılmalar ile beraber aileler ciddi mağduriyetler yaşıyor. Keza aynı şekilde bu yılan hikayesine dönmüş bir yol var. Vatandaşın birçoğu da artık bu durumdan bezmiş durumda. Bu süreçle ilgili biz bir açıklama yapmıştık. Vatandaşın esnafın mağdur olduğunu söylemiştik. Baktığımızda Highway Bolu’ya ciddi bir istihdam sağlıyor ve ekonomiye katkısı da büyük” dedi.

    “YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ TIKAYACAKTIR”

    Evcil, açıklamasının sonunda bu olayların Bolu’ya yatırım yapılmasını engellediğini ifade ederek şu şekilde sonlandırdı “Vatandaşımız bu noktada rahat etsin. Bizim hükümet partisinden beklentimiz bu. Bizimde muhalefet partisi olarak üzerimize düşen bir şey olursa elimizi kolumuzu taşın altına sokmaktan geri durmayacağız. Bir çözüm üretmek adına kendi milletvekillerimiz ile bu sorunu taşıyacağız. Çünkü ekonomide durumumuz belli. Yapılan araştırmalarda bir çok kişinin işsiz kaldığını görüyoruz. Dolar’ın her gün arttığını görüyoruz ve belkide 4 lira sınırına yaklaşacak. Hal böyleyken ve milletin kaybedecek tek bir kuruşu yokken bir an önce bu sıkıntıların çözülmesi gerek. İşçi çıkartan olmak yerine daha fazla işçi alımı yapana daha fazla ekonomimize yardım eden AVM’nin sıkıntılarını çözülmesi gerekmektedir. Bu mağduriyetin bir şekilde giderilmesi gerekmektedir. Ciddi anlamda insanlar mağdur edilmiştir. Bu AVM’de farklı iş kolundan farklı işçiler vardır. Bu firmaların çoğun farklı yerlerden Bolu’ya yatırım yapmış kişilerindir. Nihayetinde buraya farklı alanlarda yapılacak yatırımların önünü tıkayacaktır. Bu neden bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekmektedir. Highway’de çalışan hiçbir vatandaşımız sahip değildir. Muhalefet partisi olarak daima yanlarındayız. Allah yardımcıları olsun”

    Anahtar Kelimeler: MHP, Bolu, İl, Başkanı, Adem

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