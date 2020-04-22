​​​​​​​Milletin Meclisi 100 yaşında

Haber: BMA

Koronavirüs salgını dolayısıyla buruk geçen bayramın her ne olursa olsun aynı coşku ile yaşandığının altınız çizen Örnekbaş bu ülkeyi temsil eden ruhun aynı inançla yoluna devam ettiğini söyledi.

İYİ Parti il Başkanı Ahmet Örnekbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi “23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği gündür. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, millet iradesinden aldıkları güçle kazandıkları zaferi yine bu ülke insanına armağan etmiştir. Bu yıl millet meclisinin açılışının 100. Yılını kutluyoruz. Dünya liderlerinin önünde saygıyla eğildiği ve kendisini örnek aldığı Ulu Önder geleceğin teminatı olarak gördüğü çocukları ne derece önemsediğini bu tarihi günde ortaya koymuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dünya’da hiçbir şekilde örneği olmayan bir anlayışla 23 Nisan tarihini Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiştir.

EVLATLARIMIZIN DA BU ÜLKEYİ GELECEĞE AYNI İMANLA TAŞIYACAĞINDAN HİÇBİR ŞÜPHEMİZ YOKTUR

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında maalesef bu kutlu günü hep birlikte yan yana kutlayamıyoruz. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Türk halkı sırt sırta vererek sürdürdüğü mücadelesinde tarihine kültürüne olan inancını ve coşkusunu yitirmemiş, sahip olduğu değerlere daha fazla sarılmaktadır. Atalarımızdan miras olan bu kutlu gün yine aynı coşku ve ruhla kutlanmaya devam edecektir. Şanlı Türk bayrağını geleceğe taşıyacak yavrularımıza olan inancımız tamdır. Kurtuluş mücadelesinde Fındıklıoğlu İbrahim, Sait Yalçın, Kısakürekzade Şahap, Etlioğlu Ahmet Duran, Bombacı Ahmet, Şekerci Ökkeş ve Çuhadar Ali, çocuk olmalarına rağmen canları pahasına milli mücadele de yer almışlardır. Fransızların Maraş'ı işgalinde cepheye koştuğunda annesinin, "Henüz küçüksün, seni hemen vururlar oğlum" dediği Şekerci Ökkeş, "Yaşım küçük ama imanım büyüktür anne. Şehit olacaksam, vatan ve millet uğrunda şehit olacağım. Ben ölmeliyim ki düşman sizlere ilişmesin" diyerek büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Bu gün yetişen evlatlarımızın da bu ülkeyi geleceğe aynı imanla taşıyacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın ve meclisimin açılışı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tüm kalbimle kutluyor vatanı uğruna şahadete yürümüş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.