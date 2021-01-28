"Milletin şirazesi kaydı"

Devletin herhangi bir makamına atanan bürokrat, legal olarak kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuna gitti diye itibar arsızlığı yapmak en hafif tabiriyle alçaklıktır…

İl Jandarma Komutanı Albay Ersever'in, Bolu Ülkü Ocaklarını ziyaretiyle ilgili dezenformasyon çalışması yapan aklı evvellerin buradan onlara ekmek çıkmayacağını bilmesi lazım…

Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları ziyareti ile ilgili, anlık olarak gelişen ziyarete tamamen insani gerekçeyle icabet ettiğini söyledi ama bence söylemese de olurdu…

İnsani bir gerekçeyi insan olmayanlara anlatmak mümkün değildir…

Vali Ümit’e ayrı bir başlık açmak lazım. Tam zamanında ve öküzlerin gözüne sokarcasına Ersever’i ziyareti çok stratejik bir hamledir.

Doğrudur…

Akılcıdır…

Yerindedir…

Sözün özü;

Ülkü Ocakları da bizimdir. Halkevleri de…

Albay’da bizimdir. Vali de…