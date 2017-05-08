TFF 1. ligi bitimine 2 hafta kala oynanan oyun ve alınan sonuçlar saç baş yolduruyor. İlk 2, ilk 6 hesaplarını yaparken yaptığımız hesaplarla uzmanlık sınavlarına girmeye hak kazanmak üzereyiz.

Boluspor’un son haftalarda oynadığı futbol ve almış olduğu puanlarla sporseverlerle dalga geçtiği ortada. İlk yarıda alınan puanlar, yapılan 8 ara transfer, sonrasında kaybedilen puanlar ve ligin sonuna doğru çıkış yakalayarak Süper Lig hayalleri yaptığımız gerçekleri ortada.

Bir haftada 3 karşılaşma oynayan ama fizik kondisyon olarak hazır olmadığı görünen Boluspor, binlerce taraftarı üzdü. İlk 2 şansını oynayamadığı Urfa maçıyla kaçırdı. Adanademirspor karşılaşmasındaki stres dolu karşılaşmayı 0-1 den döndüren futbolcuların isteği, Urfa karşısında yoktu.

Bizlerinde ısrarla Urfa maçına ve bundan sonraki karşılaşmaya gelmeleri için telkinde bulunduğumuz sporseverlere bundan sonra ne diyeceğimizi bilemiyorum. Bana göre az ama 90 dakika etkili olan Şanlı Boluspor Taraftarları maçın en güzel görüntülerini verdiler. 0-2 sonucuna rağmen futbolcuları tribünlere çağıran taraftarımızın bu denli sahiplenmesi doğrudur. Bilinmesi gerekir ki, her şeyini ortaya koyan taraftarlarımız, bu güne kadar olumsuzlukların parçası olmak istemediler. Aksine her olumsuzlukta bile takımlarına, hocasına, başkan ve yönetimine sahip çıktılar. Umarım bu yürekli ve karşılıksız sevginin bedelini alırlar. Olası olumsuzlukta doğabilecek sonuçlara birileri katlanmak zorunda kalmaz.

Fuat Hoca bu maçın kaybeden tarafının en önemli aktörüdür. Adanademir stresli maçını oynayan futbolcuları Cuma sabahı idmana çıkarmasını anlamış değilim. Urfa karşısındaki ilk doğru, kazanan ilk 11 ile sahaya çıkmasıydı. Onun dışında yaptığı bütün organizasyon, sahaya yayılma, oyuncu değişiklikleri, sahaya gönderdiği kağıttaki oyuncuların yerlerini belirtilmesi tamamen kaybetmemizi sağladı.

Fuat Hoca Bolu’da futbolun herkes tarafından bilindiğinin farkında değil sanırım. Tamamen kendi sahasında oyunu kabul eden Urfa karşısında, orta sahayı boşaltarak rakibe teslim etmesi sonucu belli etti. İlk 18 de Hakan(sol ayaklı) hariç, bir tek bek olmaması sonucu, orta sahadan sağ bek yaratmaya çalışması Amerika’yı keşfi gibiydi. Özgür’ün oyundan alınıp Jansen’i sahaya atarken, ayağında top tutan, gol pası atan, rakibe her an sıkıntı yaratacak Santos’u ön liberoya çekerek oyundan düşürmesiyle kendini akıllı sanıyor. Orta sahadan Kadir, Özgür’ü alıp 5 fırvet ile oynaması orta sahayı teslim ederek sonuç almaya kalkaması ne demektir. Musa Sinan’ı oyuna alması da şirinliğin üzerine koyduğu taş oldu. Demem o ki, Fuat Çapa Bolu taraftarı, sporseverler ve yönetim ile akıl oyunu yaptığını sanıyor.

Sevgili Futa Çapa, hani sizin kadar işi bilmem ama lütfen bizi ahmak yerine koymayın. Boluspor yanlışlıkla ilk 6 ya girmezse, bunun altından ne sen, ne sana inanıp ısrarla arkanda duranlar, ne de futbolcular kalkamaz. Takımın yorgun olduğunu söylerken bile, bizleri sadece güldürdünüz! Sanki Urfasporlu futbolcular dinlenmeden geliyormuş gibi davranması, ayıpların en büyüğüydü.

Kalede Melih yediği gollerin hatasını biliyordur umarım. Bu topların geleceğini, Melih’in daha fazla çalışması gerektiğini ben hatırlatacak değilim. Play-offlara kalmamız halinde Melih’e güvenecek misiniz? Soner hata yaptı gönderdiniz. Arkasından Erdi’yi gönderirken bunların olacağını bilmiyor muydunuz? Eldeki kuş, daldaki kuştan her zaman iyidir. Finaller için Melih’i hazırladığınızı söyleyebilir misiniz?

Furkan’ın yada başka bir oyuncunun sakatlanabileceğinin hesabını yapamıyorsan, elindeki düdüğü bırakıp gitmelisin. Kadir Pekmezci’den önce, Guıdo’nun 90 dakika takımı eksik bıraktığını 4 teknik adam göremiyorsanız, pes diyorum! Son haftalarda düşüş sağlayan Peopon için ne yapacaksanız yapın artık. Bu kadar yetenekli ve güçlü bir oyuncunun neden yok olduğuna seyirci kalıyorsunuz anlamış değilim. Sayın Çapa sakın başka gereksiz bahaneler üretmeyin. Bu aşamadan sonra sadece ve sadece ilk 6 hesapları yapmalısınız. Aksini düşünmek bile istemediğimizi bilmelisiniz!

Sayın Çarıkçı, neden seyirci gelmiyor diye hep dert yanarsınız, teşvik etmek için biletleri ucuzlatırsınız da yine gelmezler ya, işte oynanan oyun ortada. Siz başkan olarak böylesi kötü futbolu izlemeye gider misiniz? Elimizdeki kuşun avuçlarımızın içinden uçmasına dayanabilir misiniz? Kısaca başkan, siz takımın idaresine, futbolculara sonsuz güvenebilir misiniz? Siz Malatya’ya yeniden otobüs kaldıracak mısınız? 860 kilometrelik yola spor sevdalılarını gönül rahatlığı içinde ateşleyebilecek misiniz? Lütfen takım için ne gerekiyorsa yapın. Nasıl ki, galibiyette üst düzey pirim alıyorsa futbolcular, mükafatın yanında ceza mekanizmasını işletebilecek misiniz?

Hakem konusunda kimsenin diyecek tek sözü olmamalı. Tolga Özkalfa ve ekibi sıfır hataya yakın maç yönettiler.

Umarım Malatya maçında futbolcularımız Boluspor gibi oynarlar ve yüzümüzün akıyla Bolu’ya gelirler. Başarılar ve şansın bizden yana olmasını diliyorum.