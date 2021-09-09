Milletvekili Aydın Özcan’a seslendi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz günlerde bir kadın vatandaş ile ilgili bir anısını anlatmıştı ve daha sonrasında bunu yaptığı için özür dilemişti. Bolu Ak Parti İl Teşkilatı bugün bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Bolu Ak Parti Milletvekili Arzu Aydın’a, Tanju Özcan’ın özür dilemesi hakkında ne düşündüğü soruldu. Milletvekili Aydın, “Çıksa da canlı yayında tüm kadınlardan özür dilese ya… Yani bunu artık kadın olarak da düşünmeyin. Bunu lütfen anneniz olarak düşünün” dedi. Öte yandan Başkan Özcan’ın çalışmaları hakkında görüşlerini belirten Aydın, “Ne görüyoruz? Açılış görüyoruz, organizasyon görüyoruz, konser görüyoruz. Bunlar ödenen ücretler görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“YEREL BELEDİYE BAŞKANININ YAPMASI GEREKEN ŞEYLERDEN BİRİ DE VATANDAŞIN YANINDA OLMAK”

Başkan Özcan hakkında görüşlerini dile getiren Milletvekili Arzu Aydın, “Ben bunu bütün Bolu kamuoyuna soruyorum. Seçildiği andan beri arabasından inip, caddede yürüdüğünü gören var mı? İzzet Baysal Caddesi’ne ne kadar zamanda çıkmıştır? Yukarı Çarşı’ya yapamadığı yolları görmek için çıktı. Onun haricinde çıktığını, esnaf ziyareti yaptığını gören var mı? Yerel belediye başkanı. Yerel belediye başkanının yapması gereken şeylerden biri de vatandaşın yanında olmak. İcraatını, bir şey yapıyorsa bunu da yerinde görmek. Bunu biz görmüyoruz. Ne görüyoruz? Açılış görüyoruz, organizasyon görüyoruz, konser görüyoruz. Bunlar ödenen ücretler görüyoruz. Bunları bir kenara bırakıyorum, gölge etmesin başka ihsan istemez. Gölge etmesin. Bizim önümüzü kesmeye çalışımasın. Artık yeter diye isyanımız var. Vatandaş olarak isyanım var. AK Parti Milletvekili olarak isyanım var. Gölge etmesin. Çok alınıyormuş, alınsın, malum kişi diyorum. Sosyal medyam benim yaptığım faaliyetlerle doluyken, ona cevap vermeye imtina ediyorum. Ama öyle hakaretler var ki. Bakın durup durukken açıklama yapmıyoruz. Hakaret ediyoruz, hakarete cevap veriyoruz. Sürekli böyle hakaret, hakaret… Bu nasıl bir seviye? Bunu bizim anlamamıza algılamamıza imkân yok”” dedi.

“KAFASINDA AK PARTİLİ KADINLARI OTURTTURDUĞU BİR YER VAR”

AK Partili kadınların Özcan’ın kafasında farklı bir yerde olduğunu dile getiren Aydın, “Cinsiyetten ari söylüyorum, inatla söylüyorum. Israrla söylüyorum. Hacer Çınar, belediye meclis üyemize söz veriyor, söz verirken diyor ki, ‘Ama evde misafirim var demeyeceksen.’ Bir öncekinde ‘Ama yemek yapmaya gitmeyeceksen.’ Bakın bu ‘–mış’ gibi yapmış olmanın bir görüntüsü. Kafasında AK Partili kadınları oturtturduğu bir yer var. O yeri geçen yaptığı röportajda, ‘Tesettürlü kadın ama kalabalıkta’ diye ifade ediyor. Kadını oraya konumlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“BİZ ŞEKİLCİ BİR PARTİ DEĞİLİZ”

Aydın, “AK Parti öyle bir parti değil. Kadını böyle konumlandıramazsınız. AK Partili kadınları buraya çekemezsiniz. Ben ısrarla niye her konuşmamada ben seçilmiş ilk kadın milletvekilim diye söylüyorum. Biz şekilci bir parti değiliz. Biz insanın liyakatine, adaletine, sadakatine ve çalışkanlığına bakıyoruz. Biz mi belediye meclis üyelerimize bu şekilde… Yine söylüyorum, yahu adamlık cinsiyetle alakalı bir şey değil. Bu karakterle şahsiyetle alakalı. Bir dursun. Kadınlar üzerinden siyaset yapmayı bıraksın. Bizim üzerimizden elini bir çeksin. Kadını aşağılamaktan vazgeçsin” kelimelerini kullandı.

“BU YÜZDEN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Milletvekili Aydın, “Bunu benim bir anne olarak kabul etmeme imkân yok. Bizim üzerimizden bir Dünya siyaset yapıyor yapmaya da devam etsin. ‘Nereden geldi, oradan mı geldi, buradan mı geldi?’ Geldiğim yer de belli durduğum yer de belli. Bunun yapmaya devam etsin. Lütfen tekrarlasın. Çünkü her gün bana kim olduğuma ya da hangi partinin milletvekili olduğuma bakmadan, yalnızca Bolu Milletvekili olduğuma bakarak gelen telefonların sayısı artıyor. CHP’lisi, AK Partilisi, MHP’lisi hiç fark etmez… O bunu söyledikçe bizim nasıl adil ve adaletli davrandığımız bir kez daha gözler önüne seriyor. Ben buna bir gün teşekkür eder miyim diyordum ama ben buna teşekkür ediyorum. Özellikle söylesin. Bu AK Parti’nin adaletini gösteren bir durum. Bu bana gelen telefonların sayısını da arttırıyor bu yüzden kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“BU LAF ANNENİZE GİTMİŞ OLABİLİR”

Başkan Özcan’a kadın üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçsin diyerek seslenen Aydın, “Çıksa da canlı yayında tüm kadınlardan özür dilese ya… Yani bunu artık kadın olarak da düşünmeyin. Bunu lütfen anneniz olarak düşünün. Bu laf annenize gitmiş olabilir. Benim genç kızım oraya gitmiş olabilir. Benim genç kızım yarın Bolu Belediyesine iş istemeye gitti, bunu nasıl algılayacaksın bire mübarek ya? Yani o genç kızı senin makamına iş istemeye ben nasıl göndereceğim? Nasıl algılayacaksın? Bunu kardeşiniz olarak düşünün, teyzenin, ananız, bacınız… Böyle bir şey var mı? Bakın tekrar söylüyorum. Kadını ve AK Partili kadını konumlandırdığı o yeri sanki kamufle ediyor ama bu böyle bir şey değil. Tekrar söylüyorum. Kadın üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçsin” ifadelerine yer verdi.