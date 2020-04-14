Milletvekili Aydın’ın acı günü

Haber: N. Halid Altundal

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül tehlike koronavirüs AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kız kardeşi Dilek Kaya ve ailesine de bulaştı. Bir süredir ölümcül virüse karşı KKTC’de tedavi altında olan Milletvekili Arzu Aydın’ın eniştesi Uğur Kaya, yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti.

Milletvekili Aydın, eniştesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Aydın konuyla ilgili olarak, “KKTC'de yaşayan kız kardeşim Dilek Kaya'nın eşi Uğur Kaya Covid-19 teşhisiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Maalesef bugün eniştemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Dua buyurmanız dileğiyle” ifadelerine yer verdi.

Olay Gündem Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet; başta merhum Uğur Kaya’nın eşi Dilek Kaya olmak üzere Bolu Milletvekili Arzu Aydın’a acı kaybı dolayısıyla baş sağlığı ve sabır dileriz.