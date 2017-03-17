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17 Mart 2017 Cuma
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    • Milletvekili Ercoşkun Çanakkale Zaferi'ni kutladı

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutladığı mesajında, "Ecdadımızın tüm varlığını ortaya koyarak Çanakkale'de düşman zulmünden kurtardığı bu topraklara bugün aynı ecdadın torunları sahip çıktı ve 15 Temmuz'daki ihanete 'Dur' dedi.

    17 Mart 2017 Cuma 10:13
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    Milletvekili Ercoşkun Çanakkale Zaferi'ni kutladı

    Hem ecdadımızla, hem de bu aziz kanı taşıyan torunlarıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

     

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ercoşkun, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Milletimizin tüm varlığını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi verdiği, 250 bini aşkın şehidimizin ve yüz binlerce gazimizin bize armağan ettiği, dünya tarihinde iz bırakan Çanakkale Zaferi kahramanlık destanının yıldönümünü kutluyorum. Ecdadımız bu tam bağımsızlık mücadelesinde, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek, büyük bir zafer elde etmenin yanı sıra bu ülkenin gelecekteki varlığını da inşa etmiştir. Bu destansı zaferin kahramanları olan şehitlerimizin ve gazilerimizin mekanları cennet, kabirleri pür-nur olsun. Komşuları Peygamber Efendimiz (Sallâllahû Aleyhi Ve Sellem) olsun."

     

    "ÇANAKKALE'DEKİ KAHRAMANLARIMIZIN BUGÜNKÜ TORUNLARINA DA İNANCIMIZ VE GÜVENİMİZ TAMDIR"

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'da bu aziz ecdadın torunları, bu topraklarda bir kez daha aynı kahramanlığı ortaya koydu ve bu kez içimizdeki hainlere 'Dur' dedi. Ecdadımızın torunları bu üstün vatanseverlik örneği yanı sıra dünyanın en uzun köprüsü ünvanını alacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü’nü de ülkemize kazandırarak, kıta aşan projeleriyle vatan ve millet sevdasını gözler önüne sermeye devam ediyor. Hani milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy diyor ya; “Asım’ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek!” Çanakkale Zaferi'nde canlarını feda eden aziz ecdadımızın bugünkü torunlarına da inancımız ve güvenimiz tamdır.

     

    ERCOŞKUN ŞEHİTLERE RAHMET, MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyor, bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz'da bedenlerini tanklara ve namlululara siper eden demokrasi şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Çanakkale

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