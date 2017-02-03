Haber: Ceylan BEYKOZ

Geçtiğimiz ay Fas'ın Ankara Büyükelçiliği görevine başlayan Menour Alem, Türkiye'nin dünyaya açılan siyasileriyle temaslarda bulunmaya başladı.

Büyükelçi Alem, kendisini tanıttığı ziyaret turlarında, AİBPA Türk Komisyonu Başkanı olan AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'u Meclis'te ziyaret etti.

Büyükelçi Alem, göreve başlaması için gerekli güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu, akabinde gerçekleştirdiği ziyaret turlarının önemli bir ayağında ise, AİBPA Komisyon Başkanı Ercoşkun tarafından kabul edilmesinin iki ülke arasındaki dost ilişkilerinin geldiği noktayı adeta gözler önüne serdiğini söyledi.

"TÜRKİYE, ULUSLARASI BARIŞ YANLISI TUTUMUNU TAVİZSİZ SÜRDÜRECEK"

Milletvekili Ercoşkun, Meclis'teki çalışma odasında gerçekleşen ve basın mensuplarının da takip ettiği uluslarası bu siyasi temasta, "Türkiye ile Fas ülkeleri arasında uzun yıllara dayalı dostluk ilişkileri bulunuyor. Akdeniz'in kuzeyden güneye bir ucunu Türkiye, diğer ucunu da Fas'ın çevrelediği bu coğrafyanın dünya üzerindeki stratejik öneminin farkındayız. Yasa dışı göç ve güvenlik tehditleri başta olmak üzere, pek çok konuda iki ülkenin bu bölgede birlikte hareket etmesini gerektirecek ortak çıkarları söz konusu. Hem AİBPA üyesi 42 ülke sınırları çevresinde, hem de dünya genelinde, Türkiye, uluslararası barışı sağlamaya yönelik tavizsiz yaklaşımını sürdürmekte kararlıdır" mesajı verdi.

FAS BÜYÜKELÇİSİ ALEM'DEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Büyükelçi Alem ise, yaptığı konuşmada, ülkesini temsilen kendisini Meclis'te kabul eden Milletvekili Ercoşkun'a teşekkür etti. Alem, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine değindiği konuşmasında, Arap Baharı'ndan sonra Akdeniz havzasında yaşanan göç hareketliliğine dikkat çekerek, "Arap Baharı'ndan sonra bölgemizde mülteci sorunu gündeme geldi. Bu sorunlarla karşı karşıya kalan ve birbirini en iyi anlayacak iki ülke Türkiye ve Fas. Türkiye, bu süreçte dünyaya örnek olacak bir yaklaşım sergiledi ve savaş mağduru milyonlarca insana kucak açtı. Sadece bu yardımsever yaklaşım bile Türkiye'nin dünya üzerindeki önemini ortaya koymaktadır. Sorunlar karşısında Türkiye'nin Fas'la ortak harekete önem veren yaklaşımından dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

ERCOŞKUN, ULUSLARASI SİYASİ TEMASI SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Milletvekili Ercoşkun, geçtiğimiz haftalarda kabul ettiği İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattıolo'nun ardından Fas Büyükelçisi Menour Alem'in ziyaretini de sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaştı. Ercoşkun, Büyükelçi Alem'le objektiflere verdiği görüntüler yanı sıra ziyarete ilişkin sosyal medyadaki paylaşımında, "Fas Büyükelçisi Menour Alem'i TBMM'de kabul ederek, dost ve kardeş iki ülke ilişkilerini değerlendirdik" ifadelerini kullandı.