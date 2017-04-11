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11 Nisan 2017 Salı
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    • Milletvekili Ercoşkun, Karacasu ve Vakıfgeçitveren Köyü'nde vatandaşlara seslendi

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliğine sayılı günler kala çalışmalarını Karacasu beldesi ve Vakıfgeçitveren Köyü'nde sürdürdü. Ercoşkun, yeni hükümet sisteminde yüzde 50'den fazla oy alan adayın Cumhurbaşkanı seçileceğini belirterek, "Sandıktan çıkan adam diktatör olmaz. Diktatör, tankla, topla, tüfekle gelene denir" ifadelerini kullandı. Ercoşkun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkındaki tartışmalara madde madde gerçeklerle karşılık verdi.

    11 Nisan 2017 Salı 10:19
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    Milletvekili Ercoşkun, Karacasu ve Vakıfgeçitveren Köyü'nde vatandaşlara seslendi

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği halk oylamasına sayılı günler kala çalışmalarını AK Parti teşkilatlarının katılımıyla Karacasu beldesinde sürdürdü. İşyeri ziyaretlerinde esnaflarla bir araya gelen Ercoşkun, belde turlarında vatandaşlara Anayasa değişikliğini anlattı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgiler verdi.

     

    ERCOŞKUN'DAN KÖY MUHTARI EVİNE ZİYARET

    Ercoşkun, gün boyu ziyaretleri sonrası akşam saatlerinde Vakıfgeçitveren Köyü Muhtarı Salim Gülenç'in evini ziyaret etti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen, AK Parti eski il başkanlarından Mehmet Emin Güz'ün eşlik ettiği ziyarette Ercoşkun, Muhtar Gülenç ve ailesi yanı sıra köy sakinleriyle bir araya geldi. Ercoşkun, daha sonra köy konağında vatandaşlara seslendi.

     

    "BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BÜYÜK VE TARİHİ BİR FIRSAT"

    Milletvekili Ercoşkun, kalabalık vatandaşlara açıklamalarında öncelikle, 15 Temmuz'da Türkiye'nin büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını söyledi ve bu zor dönemin ardından hayata geçirilmesi hedeflenen Anayasa değişikliğinin ülke açısından büyük ve tarihi bir fırsat olduğuna vurgu yaptı.

     

    "SANDIKTAN ÇIKAN DİKTATÖR OLMAZ, DİKTATÖR TANKLA, TOPLA, TÜFEKLE GELENE DENİR"

    Milletvekili Ercoşkun, Anayasa değişikliğiyle hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçilecek Cumhurbaşkanına yönelik muhaliflerce ortaya atılan diktatör yakıştırmasına tepki gösterdi. Ercoşkun, "Sandıktan çıkan adam diktatör olur mu? Olmaz. Diktatör, tankla, topla, tüfekle gelene denir. Yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 oy oranını AŞ'ma zorunluluğu var. Yani 55 milyon seçmen oy kullansa, 27,5 milyondan fazla oy alan Cumhurbaşkanı seçilecek" dedi.

     

    ERCOŞKUN, ANAYASA MAHKEMESİ VE HSK DÜZENLEMESİ HAKKINDAKİ GERÇEKLERİ ANLATTI

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, Anayasa değişikliği hakkındaki gerçekleri göz önüne sererek, şöyle konuştu:

    "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerini atayacak diyorlar. Açıp bakıyoruz maddelere. Var mı böyle bir düzenleme? Hayır yok. Neden yok ? Çünkü mevcut sistemde zaten Cumhurbaşkanı atıyor. Geçmişte Abdullah Gül atadı, Ahmet Necdet Sezer atadı. Peki, Ahmet Necdet Sezer atarken iyiydi de, şimdi Recep Tayyip Erdoğan atarken mi kötü?

    HSYK'da düzenlemeye gidiliyor ve ismi HSK oluyor. HSK üyelerini de Cumhurbaşkanı ve Meclis seçiyor. Peki, Cumhurbaşkanını ve Meclisi kim seçiyor? Millet seçiyor. Öyleyse bu şu anlama geliyor; Millet iradesini doğrudan kullanıyor yani HSK üyelerinide aslında Milletimiz seçiyor.

     

    "CUMHURBAŞKANININ KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ OLACAK; ANCAK KANUN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS OLACAK"

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanının Kanun Hükmünde Kararname yetkisi kaldırılıyor, yerine Kararname yetkisi getiriliyor. Kararname kanun niteliğinde olmayacak. Kanun üstünlüğü esas olacak. Kararname, kanunlarla düzenlenmesine gerek duyulmayan konularda düzenleme sağlamaya yönelik çıkarılabilecek. Örneğin teşvik uygulamaları ile ilgili çıkarılabilecek.

     

    "HİÇBİR GÜÇ MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNE GEÇEMEYECEK"

    Hatırlarsınız, geçmişte 'Anayasa Mahkemesi'ne gider, çıkarılan yasayı iptal ettiririm' diyenler vardı. CHP, başörtülü kardeşlerimize özgürlük sağlamaya yönelik çalışmalarımızı, 'Ne gerek var 550 milletvekillerine, gider Anayasa Mahkemesi'nde yasayı iptal ettiririm' deyip iptal ettirdi mi? Evet ettirdi. Sadece bu mu, daha birçok yasa çalışmamız karşısında CHP bunu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi işte bu yapıların önüne geçecek. Millet iradesinin önüne geçilemeyecek, milletimiz iradesini tam manasıyla kullanacak."

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Anayasa

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