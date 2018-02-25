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25 Şubat 2018 Pazar
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    • Milletvekili Ercoşkun'dan Cumhur ittifakı mesajı

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 15 Temmuz sonrası milyonlarca vatanseverin meydanlarda el ele omuz omuza verdiği milli irade mücadelesine MHP'li vatanseverlerin büyük destek sağladığını, Yenikapı mitingiyle doruğa çıkan bu birlikteliğin Cumhurbaşkanlığı referandumu ile bugünlere geldiğini söyledi.

    25 Şubat 2018 Pazar 10:33
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    Milletvekili Ercoşkun'dan Cumhur ittifakı mesajı
    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Milli menfaatler uğrunda, bugüne dek vatan için, bayrak için yürütülen tüm mücadelelerde siyasi hesapları elinin tersiyle bir kenara itmeyi başaran, milleti herşeyin üzerinde gören AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı ile kalbi vatan sevdasıyla çarpan tüm yüreklere Allah'ın izniyle talibiz. Bu birliktelik siyasi bir hesap değil, daha önceki birliktelikerimizde olduğu gibi, milli irade mücadelemizdeki yol arkadaşlığımızın tezahürüdür" dedi.

    "CUMHUR İTTİFAKI SİYASİ BİR HESAP DEĞİL, MİLLİ İRADE MÜCADELEMİZDEKİ YOL ARKADAŞLIĞIMIZIN BİR TEZAHÜRÜDÜR"

    Milletvekili Ercoşkun, "Uluslararası terörle mücadeleye yönelik Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda kamuoyunun yüzde 90'ının desteğini aldığımız yeni bir mücadele söz konusu. Bu süreçte, en zor zamanlarda olduğu gibi, MHP milletten yana tavır sergilemiş ve harekata tam destek vererek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele uğrunda mutabık adımlar atmıştır.

    En zor zamanlarda milli menfaatler uğrunda, vatan için, bayrak için yürütülen mücadelelerde tüm siyasi hesapları elinin tersiyle bir kenara itmeyi başaran, milleti herşeyin üzerinde gören iki siyasi partinin sandıkta ayrışması elbetteki ortak hedefte çatlağa yol açacaktı.

    Bu ayrışmanın önüne geçmek, referandumdaki kardeşliği sürdürmek ve 2023 Türkiye'sini birlikte inşa etmek adına ittifaka gitmemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kararlaştırıldı. İki siyasi parti tabanları tarafından olumlu karşılanan bu birlikteliğin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu adım siyasi bir hesap değil, milli irade mücadelemizdeki yol arkadaşlığımızın bir tezahürüdür.

    "VATAN SEVDALISI TÜM YÜREKLERE TALİBİZ"

    Cumhurbaşkanımız tarafından 'Cumhur ittifakı' olarak açıklanan bu ittifakın sadece bu iki siyasi partiyle sınırlı olmayacağı elbetteki aşikar. 15 Temmuz'dan bu yana vatan için, bayrak için mücadele veren, milli menfaatleri herşeyin üzerinde gören tüm vatandaşlarımızı ittifak anlayışımızla kucaklamaya talibiz. Çünkü biz biriz ve birlikte Türkiye'yiz. Kalbi vatan sevdasıyla çarpan tüm yüreklere Allah'ın izni ve rızasıyla talibiz."

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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