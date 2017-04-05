Haber: BMA

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, İzzet Baysal Caddesinde 16 Nisan referandumu çalışmalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisini sürdürebilmesi ve parti genel başkanı da olabilmesinin sağlanması üzerine, muhalif kesimin eleştirilerine yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Milletvekili Ercoşkun, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Anayasa değişikliği teklifimiz ile 101'nci maddede geçen ‘Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisi ile ilişiği kesilir’ ibaresi Anayasa'dan çıkarılmıştır ve 16 Nisan halkoylamasında kabul edilmesi halinde, bu konudaki yasak ortadan kalkacaktır. Cumhurbaşkanının partisi ile ilişiği kesilmeyecek. Bu konuda serbestlik sağlanacaktır. Aslına baktığımızda, yasaklama ile yerleştirilen anlayış şudur: Siyaset ve siyasi partiler kötü, vesayet iyi. Çok partili, demokratik bir düzende partili olmak demek 'ortak akıl' ve 'istişare' ile halkın beklentilerini esas alan bir siyaset yapmak demektir. Cumhurbaşkanı ve siyasi partilerin meşruiyeti millete dayanmaktadır. Bu düzenlemeye karşı çıkmak millet iradesi ile çatışmak anlamına gelir. Böyle bir anlayışın bir defa öncelikle siyasi partiler tarafından reddedilmesi gerekir. Anayasanın 68'inci maddesinde 'Siyasî partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır' hükmü yer almaktadır. 40 yaşına kadar siyasi olan bir kişinin, adaylığından seçimlerine kadar siyasi parti ile ilişkisi devam eden bir kişinin siyasi parti üyeliğinin sona erdirilmesi demokrasiye aykırıdır. Cumhurbaşkanı partisi, programı, kadrosu ile oy isteyecektir ve en az yüzde 50+1’e ulaşmaya çalışacaktır.”

"BAŞBAKANIN PARTİLİ OLMASI NASIL SORUN TEŞKİL ETMİYORSA, CUMHURBAŞKANININ PARTİLİ OLMASINDA DA HİÇBİR SAKINCA YOKTUR"

Ercoşkun, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yapılan değişikliğin özü Başbakanlık makamı ile Cumhurbaşkanlığı makamının birleştirilmesi ve yürütmenin en az yüzde 50+1 meşruiyete dayandırılmasıdır. Yani yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmektedir. Bugünkü sistemde Başbakanlar bir partinin genel başkanıdır. Ancak seçildikten sonra 80 milyonun Başbakanıdır ve partilidir. Başbakanların her atamada imzası vardır ve partilidir. Bu bir sorun oluşturmuyorsa, Cumhurbaşkanının partili olması sorun oluşturmaz. Çünkü siyasal partiler, millet tarafından kurulan, devamı millet tarafından sağlanan demokrasinin olmazsa olmaz kurumlarıdır. Cumhurbaşkanının partisi ile bağının koparılma isteği, milletle bağının koparılması ile eş anlama gelmektedir ki, vesayet odakları Cumhurbaşkanı ile bağ kurabilsin. En az yüzde 50+1 iradeye dayanan Cumhurbaşkanının siyasi parti ile ilişki seviyesini siyasi partiler yasasında düzenlemek mümkündür, anayasada demokratik bir hakkın tümden yasaklanması doğru değildir.

Cumhurbaşkanının tarafsızlığı konusu, 103'ncü maddedeki yeminde düzenlenmiştir; hizmet sunumunda tarafsızlık ve kanun önünde eşitlik ilkesine dayanarak, hizmet sunumunda her vatandaşa eşit davranmak anlamında kullanılması doğrudur.

"MİLLET İRADESİNE İNANMAYANLAR TARAFSIZLIĞI FARKLI YORUMLUYOR"

Bugün herhangi bir kurumdan hizmet alınırken kimseye partisi sorulmamaktadır. Hiçbir parti üyesi herhangi bir hastaneden tedavi hizmeti alırken, rencide edilmemiş ya da hizmetten yararlanma konusunda sınırlanmamıştır. Bu metinde geçen tarafsızlığı siyasi parti ile ilişiği kesilmesi veya devam etmesi şeklinde yorumlamak demokrasiye millet iradesine inanmamak anlamına gelir.

ABD’de George Washington’ın dışında bütün başkanlar siyasi parti üyesidir ve yürütmeye ilişkin, yargıya ilişkin, yasamaya ilişkin yetkilerinin tümünü de kullanmaktadır. Demokratik anayasalar, Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesini emredici olarak düzenlemezler. Bu karar siyasetin, seçmenin kararıdır. Düzenlemeyle ister partili, ister partisiz kalma imkanı getirilmektedir. Yasak ortadan kaldırılmaktadır."