Haber: BMA

Milletvekili Ercoşkun, vatandaşlara seslendiği konuşmasında, "AK Parti'mizin kurulduğu 2001'den bugüne, her seçimde artan bir teveccühle bizlere destek ve görev verdiniz. Kuruluşunda görev yaptığım Ak Partimizde, Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Bolu halkının desteğiyle 2011'den bu yana 3 dönemdir Bolu Milletvekili olarak görev yapmanın onuru ve gururunu yaşıyorum. 24 Haziranda gerçekleşecek seçimlerden sonra inşaallah bu görevi yani bu bayrağı yeni arkadaşlarımıza teslim edeceğim. Öncelikle bu kutsal görev için bizlere güvenen, destek veren siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle birlikteliğimiz sürecek ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Yeni Türkiye yolunda koşturmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 24 Haziran seçimleri öncesi ilçelere yönelik bir ziyaret turu daha düzenledi. Gerede, Dörtdivan, Mengen, Yeniçağa, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrıscık ilçeleri ile Taşkesti beldesini ziyaret eden Milletvekili Ercoşkun, ziyaret durağı ilçelerde çarşı pazar dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi, esnafları işyerlerinde ziyaret etti.

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN RAMAZAN PROGRAMLARINA KATILDI, HASTA ZİYARETLERİ DÜZENLEDİ

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan'ın kalabalık iftar sofralarında vatandaşlarla orucunu açan Ercoşkun, merkez ilçe ve köylerdeki teravih namazlarında vatandaşlarla saf tuttu. Ziyaret duraklarında tedavileri evlerinde devam eden hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunan Milletvekili Ercoşkun'a AK Parti'nin eskimeyen il başkanlarından Mehmet Emin Güz, ilçe ve Belde Başkanları, Belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Milletvekili Ercoşkun, AK Parti'nin kurulduğu 2001 yılından bu yana birlikte olduğu yol ve dava arkadaşlarına yapmış olduğu duygu yüklü konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları ile seslendi.

"BOLU'DA MİLLETİMİZİN HER SEÇİM ARTAN TEVECCÜHÜYLE GÖREVE LAYIK GÖRÜLDÜK"

Milletvekili Ercoşkun, konuşmalarında önemli başlıklarda şu ifadelere yer verdi:

"2001'de el ele omuz omuza kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Ak Partimizde, Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Bolu halkının desteğiyle 2011'den bu yana 3 dönemdir Bolu Milletvekili olarak görev yapmanın onuru ve gururunu yaşıyorum. Bu güne kadar vermiş olduğunuz destekler için sizlere teşekkür ediyor, Rabbime şükrediyorum.

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 2001'de çıktığımız bu yol hikayesine Bolu'muz 2002 seçimlerinde yüzde 42 oy oranıyla büyük bir destek verdi ve 3 milletvekili kazandık. 2007'de siz değerli halkımızın yine büyük bir desteğini arkamıza alarak, yüzde 52 oy oranıyla 3 AK Partili milletvekilimizi Meclis'e gönderdik. Akabinde, 2011 seçimlerinde yüzde 58,4'e, yani Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranına ulaşmamıza rağmen 1 milletvekili kaybettik. 7 Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye genelinde yaşanan sıkıntıları bizde yaşadık. Ülke genelinde 10 puanlık bir düşüşle karşılaşmamıza rağmen düşüş rakamı Bolu'da 5 puan oldu. Akabinde 1 Kasım'da yüzde 62,4'le en yüksek oy oranına ulaştık. Bu destekleri için, bu yol hikayesine katkıları için, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

"BANA İNANAN, GÜVENEN, DESTEK VEREN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bugüne dek görev ve sorumluluklarım süresince, iyi günde de, kötü günde de sizlerle olmaya gayret ettim. İyi günde sevinçlerinizi paylaştık, kötü günde acılarınıza ortak olduk. 9 senede 9'uncu seçim sürecinde yine birlikteyiz. Birbirimizle pek çok şeyi paylaştık. Şükürler olsun ki, 'sadece seçimden seçime geldi ve gitti' dedirtmedim. Görev ve sorumluluğum süresince sizlere, bana inanan, güvenen, destek veren vatandaşlarımıza layık olmaya gayret ettim. Milletvekili olarak Ankara'ya gönderdiğinizde şunu ifade etmiştim; 'Birgün bu görevler bitecek ve dönüp geleceğiz. Önemli olan bu görevler bittiğinde dönüp gelebileceğimiz yüzümüzün olması.' Bugün bir kez daha Allah'a şükrediyorum ki, dönüp gelebileceğimiz yüzümüz var.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNDERLİĞİNDE YENİ TÜRKİYE YOLUNDA KOŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ! MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK ADAY KARDEŞLERİME BAŞARILAR DİLİYORUM"

İnşallah bundan sonra da beraber olacağız. Birlikteliğimiz Allah'ın izni ve rızasıyla bitmeyecek. Makamlar, mevkiler gelip geçse de, dava ve yol arkadaşlığımız sürecek. Önümüzdeki süreçte görev alacak milletvekili adayı kardeşlerime başarılar diliyorum. Daha büyük bir şevk ve inançla çalışacaklarına inancım tam.

24 Haziran seçimleri ülkemiz için, milletimiz için ve hatta ümidini Türkiye'ye bağlamış, Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamış gönül coğrafyamız için çok önemli. Bu tarihimizin en önemli seçiminde sizlerin desteğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Yeni Türkiye yolunda tam güçle koşturmaya devam edeceğiz inşallah."







