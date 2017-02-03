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    • Milletvekili Ercoşkun'un çağrısına Başbakan Yıldırım'dan "Evet" yanıtı

    "Bolu'da KOSGEB'e başvurusunu yapmış KOBİ'lerden şartları karşılayanların tamamına faizsiz kredi sağlayacağız"

    02 Şubat 2017 Perşembe 13:20
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    Milletvekili Ercoşkun'un çağrısına Başbakan Yıldırım'dan
     Basın Bülteni

     

     Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, KOBİ'lere sağlanacak 50 Bin TL'ye kadar Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği hakkında önemli bir gelişmenin perde arkasını açıklayarak, "Bolu'da desteklemelere bin 465 KOBİ başvuruda bulundu; ancak 50 Bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanı sadece 52 KOBİ'ye sağlandı. Bu yetersizdi. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın isteğimiz karşısında 'Evet' demesi sayesinde, Bolu'da başvuruda bulunan  bin 465 KOBİ'den gerekli şartları karşılayanların tamamı bu cansuyu desteklemelerimizden yararlanacak" dedi.

     

     AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, referandum turları kapsamında, yeni kurulumu gerçekleşen ve Şoförler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk'ün başkanlığını yaptığı Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Adil Esen'in de kendisine eşlik ettiği ziyarette Ercoşkun, kooperatifin Aktaş Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, kooperatifin Bolu'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

     

    ERCOŞKUN'UN REFERANDUM ARİFESİNDE BAŞBAKAN YILDIRIM'A SUNDUĞU ÖNERİYE "EVET" YANITI 

     

    Milletvekili Ercoşkun'un ziyaret açıklamalarına damga vuran konu ise, KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta birimli işletmelere (KOBİ) 50 Bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanı sağlayan Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programı oldu. Ercoşkun, "Sicil Affı" ile "Ahi Fonu" çalışmaları sonrasında hayata geçecek bu önemli çalışmasının perde arkasını açıklayarak, şöyle konuştu:

     

    "BAŞVURU SAHİBİ TÜM KOBİ'LERİMİZ DESTEKLEMELERDEN YARARLANACAK! BOLU ESNAFI ADINA BAŞBAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

     

    "KOSGEB aracılığıyla küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) 50 Bin TL'ye kadar faizsiz kredi kullanma imkanı sağlayan Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği'ne Bolu'da bin 465 KOBİ başvuruda bulundu; ancak sadece 52'sine destek verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye genelinde ise, 244 bin başvurudan 15 bin işletmenin desteklemelerden yararlanması kararlaştırıldı. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile Başkent'te bir araya geldiğim bir görüşmemde, Başbakanımıza Bolu'dan örnek vererek ortalama 30 başvurudan sadece 1'ine destek verildiğini ve bu rakamın beklentilerin altında kaldığını aktardım. Maliyet hesaplamaları da ortaya koyarak, 1,5 milyar TL'lik bir desteklemede üç başvurudan birine destekleme sağlanabileceğini, 4,5 milyar TL'lik bir destekleme de ise tüm başvuru sahiplerinin desteklemelerden yararlanacağını belirttim. O açıklamalarım sonrası Başbakanımız notlar almıştı. Geçtiğimiz günlerde TESKOOP'taki açıklamalarında Başbakanımız gerekli şartları karşılayan başvuru sahibi tüm esnafların bu desteklemeden yararlanacağını açıkladı. Başbakanımıza şahsım ve Bolu esnafımız adına teşekkür ediyorum. Bu sayede, inşallah Bolu'da başvuruda bulunan bin 465 KOBİ'den gerekli şartları karşılayanların tamamı bu cansuyu desteklemelerimizden yararlanacak, piyasalar ekonomik olarak daha da rahatlayacak."

     

    "HALKIMIZ VE ESNAFIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

    Ercoşkun, kooperatif yönetimine seslendiği konuşmalarının devamında, "Devletine ve milletine sonuna kadar bağlı Bolu esnafı ve Bolu halkı, herşeyin en iyisine layık. Birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanması gereken bugünlerde böylesine ülkesinin arkasında dimdik duran Bolu halkına ne kadar hizmet etsek az. Kooperatifimizin Bolu'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

     

    Ercoşkun, Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin ardından referandum turları kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarını yeni adreslere yaptığı ziyaretlerle sürdürdü.

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