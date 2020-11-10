MİLLETVEKİLİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Haber:Erdal Tanrıverdi

İlimizde ve ülkemizde son dönemde yükselişe geçen koronavirüs, siyasette de etkisini artırmaya devam ediyor. Son olarak AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim; vücut kırgınlığı hissetmem sebebiyle yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağız. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.