Milletvekili sayıları açıklandı



Haber: C. Kutay Aykan

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), illerin kaç milletvekili çıkaracağını Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Her milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi Bolu’da yine 3 milletvekili çıkacak.

HANGİ İLDEN KAÇ VEKİL ÇIKACAK 2022?

YSK, hangi ilden kaç vekil çıkacağını açıkladı. Buna göre; 18'den fazla milletvekili çıkaracak illerden İstanbul 3, Ankara 3, Bursa 2 ve İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. Ayrıca İstanbul 98, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20 ve Antalya 17 vekil çıkaracak.

İllere göre milletvekili sayısı:

Adana : 15, Adıyaman : 5, Afyonkarahisar : 6, Ağrı : 4, Amasya : 3, Ankara : 36, Antalya : 17, Artvin : 2, Aydın : 8, Balıkesir : 9, Bilecik : 2, Bingöl : 3, Bitlis : 3, Bolu : 3, Burdur : 3, Bursa : 20, Çanakkale : 4, Çankırı : 2, Çorum : 4, Denizli : 7, Diyarbakır : 12, Edirne : 4, Elazığ : 5, Erzincan : 2, Eskişehir : 6, Erzurum : 6, Gaziantep : 14, Giresun : 4, Gümüşhane : 2, Hakkari : 3, Hatay : 11

Isparta : 4, Mersin : 13, İstanbul : 98, İzmir : 28, Kars : 3, Kastamonu : 3, Kayseri : 10, Kırklareli : 3, Kırşehir : 2, Kocaeli : 13, Konya : 15, Kütahya : 5

Malatya : 6, Manisa : 10, Kahramanmaraş : 8, Mardin : 6, Muğla : 7, Muş : 3

Nevşehir : 3, Niğde : 3, Ordu : 6, Rize : 3, Sakarya : 7, Samsun : 9, Siirt : 3, Sinop : 2, Sivas : 5, Tekirdağ : 8, Trabzon : 6, Tokat : 5, Tunceli : 2, Şanlıurfa : 14, Uşak : 3, Van : 8, Yozgat : 4, Zonguldak : 5, Aksaray : 4, Bayburt : 2, Karaman : 3, Kırıkkale : 3, Batman : 5, Şırnak : 4, Bartın : 2, Ardahan : 2

Iğdır : 2, Yalova : 3, Karabük : 3, Kilis: 2, Osmaniye : 4, Düzce : 3.