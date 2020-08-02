Milletvekilinden şok iddia

Haber: Erdal Tanrıverdi

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajda, “Bolu açık cezaevinde 50 mahpus Covid 19'dan karantinada!!! @adalet_bakanlik dan önce hep ben açıklıyorum!!! Sonra hakkımızda soruşturma açıp, fezleke gönderiyorlar! Ama güneş balçıkla sıvanmaz! Artık çok net@saglikbakanligi ve @adalet_bakanlik Corona vakalarını gizliyor!!!” ifadelerini kullandı.

Her zaman olduğu gibi Adalet Bakanlığı’ndan önce açıklama yaptığını söyleyen Gergerlioğlu, “Sonra hakkımızda soruşturma açıp, fezleke gönderiyorlar! Ama güneş balçıkla sıvanmaz!” dedi. Gergerlioğlu, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının korona vakalarını sakladığını da iddia etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 22:07