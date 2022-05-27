Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Ali Haydar Hakverdi Bolu’da

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da “Günümüz Sorunları ve Çağdaş Gençliğin Çözümleri” teması ile 24. Türkan Saylan Gençlik Kurultayı tüm heyecanıyla devam ediyor. Kurultayın ev sahipliğini yapan Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Bolu Şubesi, 81 ilden gelen Çağdaş Gençlik’i Hampton By Hilton otelde ağırlıyor.

27 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen oturumlar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır toplantı öncesi Türkan Saylan ve Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği hakkında yaptığı açıklamada, “Türkan Saylan’ın benim hayatımda bambaşka bir yeri var. Ondan burs aldım ve destek gördüm. Bu ülkede bazıları para toplayıp Amerika’da vakıflara para aktarırken Türkan Saylan, benim gibi milyonlarca gence umut oldu, yol gösterdi. Okumamıza katkı sağladı. Aradan yaklaşık olarak 27 yıl geçmiş. Burada olmamın sebebi bana vefa gösteren bu dernek ve Türkan Saylan’dır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKAN SAYLAN’IN İZİNDEN GİDİYORUZ”

27 Mayıs Cuma gününün açılış konuşmasını yapan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maliye Bölümü Öğrencisi, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Bolu Şube Kolaylaştırcısı Sedanur Demir şu ifadelere yer verdi; “Türkan Saylan hocamızın ‘eğer bir yerlerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın! Ölüme saniyeler kala olsa bile” sözüne istinaden aynı Türkan Saylan hocamızın yaptığı gibi bilim yolunda, demokrasi yolunda, kararlılıkla ve mücadeleyle devam edeceğimize bir kez daha söz veriyor ve ‘eğitimli her Türk kadınının bu Cumhuriyet’e bir borcu vardır’ diyoruz.”