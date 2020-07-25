Milletvekilleri’nden TBMM Başkanı’na ziyaret

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü TBMM’de bir yandan kanun görüşmelerine devam ederken diğer yandan da Bolu’ya hizmet noktasında ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. TBMM’de her dönem 2 sefer yapılan Meclis Başkanlığı makamına tekrar seçilen Prof.Dr Mustafa Şentop’la bir araya gelen AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, “AK Parti Grubumuzun aday gösterdiği, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından da Cumhur İttifakı ruhunca adaylığı desteklenen Prof. Dr. Mustafa Şentop’u ziyaret ederek, ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerinin devam etmesi temennisinde bulunduk” ifadelerine yer verdiler.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u Bolu’ya da davet eden AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu’ya has çeşitli hediyeleri de takdim ederek ziyaretlerini sonlandırdılar.