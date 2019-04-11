Milli Bomba İmha Aracı Üniversitemizden

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 'den yapılan açıklamada, proje kapsamında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bolu şubesi çatısı altında bir araya gelen 25 BAİBÜ'lü öğrencinin milli ve yerli imkanlarla milli savunma sanayine entegre edilebilecek İnsansız Kara Aracı yapımı için yola çıktığı belirtildi.Öğrencilerin aracın tekerleklerinden, robot koluna, yazılımından, kumandasına kadar kendilerinin üretimi olan aracı göreve hazır hale getirdikleri, proje kapsamında geliştirdikleri İnsansız Kara Aracı'nın üzerindeki robot kol sayesinde bomba imha yeteneği, meskun mahal operasyonlarda keşif yapabilme ve istenilen noktada infilak ettirilebilir olması, kamerayla görüntü aktarımı ve veri analizi ağır yük taşıma kapasitesi, her türlü arazi koşullarına uygun otomatik tekerlek sistemi, 3 kilometre uzaktan kumanda menzili ile sınır güvenliğinde aktif görev alabilme özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

Proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü Emre Özdemir, 'Mevzumuz İlim Gayemiz Bilim' projesinin milli savunma sanayine katma değer sağlayabilecek çok önemli bir proje olduğunu, ülkemizin bilim, teknoloji, sanayi, fikir ve aksiyon safhalarında gelişmesinin ve vizyoner, tecrübeli, üreten gençlerin yetişmesiyle gerçekleşeceğini düşünerek projeye başladıklarını ifade etti. Özdemir, "BAİBÜ öğrencileri olarak böyle bir projeyi başarıyla sonuçlandırmaktan çok mutluyuz. üniversitemize ve sayın rektörümüze destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Projenin sürdürülebilirliği için Teknofest’e başvuru yaptık. Sonuç olarak hem Cumhurbaşkanlığı tarafından davet aldık hem de mühendislik öğrencilerimizin THY gibi büyük bir firmada staj yaparak kendilerini daha fazla geliştirebilecekleri bir imkan bulduk." diye konuştu.