Milli Eğitim 500 kişi alacak

Haber: N. Halid Altundal

Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde istihdam edilmek üzere 500 personel alınacağını bildirdi. İŞKUR’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu Çalışma ve İş Kurumu aracılığı ile Toplum Yararına Program kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde istihdam edilmek üzere ‘Temizlik Personeli-400 kişi’ ve ‘Özel Güvenlik Görevlisi-100 kişi’ alınacaktır. Talep edenler 12.08.2020 ile 16.08.2020 tarihleri arasında ‘ALO170’ iletişim hattı ve internetten ‘İŞKUR E-ŞUBE’ üzerinden kendileri müracaat edebileceklerdir. İŞKUR İl Müdürlüğünden başvuru alınmayacaktır.

Belirtilen tarihler arasında başvuru yapanlardan tamamı kura ile belirlenmek üzere 20.08.2020 tarihinde yapılacak olan noter kurası yöntemiyle programa katılma koşulları uygun olanlar katılımcı olarak belirlenecektir. İşe başlama tarihi okulların açılma tarihine göre belirlenecektir.”

Personel alımıyla ilgili katılımcı olabilme koşulları ise şu şekilde belirlendi: “Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak, öğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç), hane halkı gelirinin asgari ücretin 1,5 katının altında olmak, mevzuatta yer alan daha önce yararlanılan kurs/programlar arasındaki bekleme süresini doldurmuş olmak.”