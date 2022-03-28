Milli eğitim kendi kendine takılıyor





Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından lise düzeyindeki Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerine yönelik; Osmanlı Mutfağını tanıtmak, pandeminin etkilerini bertaraf etmek ve gençlerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla 'Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya 40 ilden 57 okul 4'er kişilik ekiplerle katılım sağladı.

Konuya ilişkin Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü internet ortamında paylaştığı notta, “il Müdürlüğümüz koordinesinde İzzet Baysal Abant Mesleki Teknik Anadolu Lisesi organizasyonunda düzenlenen ''İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışması'' nın 1. etabı tamamlandı. 40 ilden çok sayıda okulumuz, takımları ile illerini temsil ettiler. 14 takımın katıldığı 3 takımın birinciliğini paylaştığı yarışmanın birinci etabında Mengen Aşçılar MTAL, Bolu TOBB Zübeyde Hanım MTAL ve Mersin-Yenişehir MTAL birinciliği paylaşarak altın madalya kazandı. Dereceye giren takımlarımız ödüllerini yarışmayı ziyaret eden Din Öğretimi Genel Müdürümüz Mehmet Nazir Gül'den aldılar” ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak TGC Bolu Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı ulusal boyuttaki organizasyonla ilimizin tanıtımına ve eğitim camiamızın rutin çalışmasının dışında bir faaliyete imza attı. Fakat bundan önceki çalışmalarında olduğu gibi Basın kuruluşlarına haber dahi vermedi. Yani kısacası Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerinden milletin haberi olsun istemiyor” denildi.