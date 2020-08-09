Milli Eğitim Müdürü koronavirüse yakalandı

Haber: Volkan Yılmaz

Bayram ziyaretleri ve tatil dönüşlerinin vaka sayılarını çoğaltacağı endişesi her geçen gün artıyor. Kurban bayramı sonrasında vaka sayıları tedbirsiz davranışlar sonrası yeniden bin bandını aştı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle kuralları uymayanları ve rehavete kapılanları ısrarla uyarmaya devam ederken İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Bolu’da koronavirüse yakalandı.

AİLESİ İLE BİRLİKTE KARANTİNAYA ALINDI

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, bayramda Bolu’da yaşayan ailesinin yanına geldi. Bolu’ya geldikten sonra kendini rahatsız hisseden Akmenşen bayramın birinci günü test yaptırdı. Kendisi ile birlikte eşinin, annesinin ve babasının da test sonuçları pozitif çıkan Akmenşen ailesi ile birlikte ev karantinasına alındı. Ailesi ile sağlık durumu iyi olan Akmenşen’in ilimizde koronavirüse yakalandığı düşünülüyor.