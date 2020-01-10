Milli eğitim robot yarışması düzenliyor

Haber: Aysun Beykoz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında başlatılan ‘’Uluslararası MEB Robot Yarışması’’ her yıl bir tema çerçevesinde ve çeşitli kategorilerde yapılmakta. Bu yılın belirlenen teması ‘’Göbekli Tepe’’ olurken, yarışmacılar: Endüstriyel Robot Kol, Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, İnsansız Hava Aracı (Mini Drone), Mini Sumo, Tasarla-Çalıştır, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta), Labirent Ustası, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Temalı ve Serbest Proje olmak üzere toplam on iki kategoride yarışacak. "Çizgi İzleyen Temel Seviye" ve "Tozkoparan Robot" kategorilerinin eklenmesiyle beraber bu yıl ilk kez ortaokul öğrencileri yarışmaya başvurarak projeleriyle yarışabilecekler. Yarışmalar 8-10 Nisan tarihleri arasında Şanlıurfa da yapılacak.

Yarışma başvuruları 20 Mart'a kadar "//robot.meb.gov.tr/internet" adresinden yapılabilecek ve ayrıntılı bilgilere, doküman ve kategori kılavuzlarına ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı Uluslararası Robot Yarışmaları, mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amaçlarını taşıyor.