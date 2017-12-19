Haber Aysun Beykoz

1997 yılından bugüne kadar Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Anadolu Sokak No:4 adresinde hizmet binası olarak kullanılan Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Karaçayır bölgesinde bulunan Gazipaşa Ortaokuluna Aktaş Mah. Şehit Güven Keskin Sokak No:20 adresine geçici olarak taşınmış ve 18 Aralık 2017 tarihinden itibaren bu adreste hizmet vermeye başlayacaktır.

ESKİ HİZMET BİNASI GÜÇLENDİRİLECEK

Daha önce kullanılan Müdürlüğümüz hizmet binası 12 Kasım 1999 depreminde hafif hasarlı olduğu için 2007 deprem yönetmeliğine göre deprem tahkikleri yapılmıştır. Bakanlığımızdan 2017 mali yılı içerisinde sağlanan ödenek ile hizmet binasının güçlendirme çalışmalarına acilen başlanarak, proje ihale aşamasına getirilmiştir.

YENİ HİZMET BİNASININ ŞUBAT-MART AYINDA İHALESİ YAPILACAK

Müdürlüğümüzce de güçlendirme ihalesinin yapılabilmesi için 40 derslikli Gazipaşa Ortaokulunun bulunduğu okul binasında boş bulunan sınıfların geçici olarak betopen ile bölünerek hizmet bölümlerimizin çalışmaları için ayarlanmıştır. Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının 2017 İl Yatırım Programına alınarak yapımı planlanmış, proje revize işleri son aşamaya gelmiş olup, 2018 yılı Şubat-Mart ayları içinde ihalesi yapılacaktır. İşin süresi içerisinde bitirilmesi halinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün kendi binası 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.