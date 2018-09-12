Haber: Gönül OLUTÜRK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göreve geldiği günden bu yana eğitimde dikkat çeken hamleler yapıyor. Bu hamlelerin en önemlisinin tasarruf tedbirleri ve özel okullarla ilgili olduğunun sinyalini de verdi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, illere gönderdiği yazıyla il müdürlüklerinin tasarruf yapmalarını istedi. Gönderilen yazıların valilik kanalıyla il müdürlüklerine aktarıldığı iddia edildi. Bunun yanı sıra, toplantıdaki en önemli konuyu ise özel okullar konusunda dile getirildi. Kendisi de özel okul sahibi olan Ziya Selçuk, özel okullara verilen devlet teşvikinin kaldırılacağını öğrenildi. Bunun için herhangi bir süre vermeyen Selçuk, bu teşviklere karşı olduğunu da toplantıda dile getirdi.

Bolu İl Milli eğitim Müdürlüğü’nde şirket aracı olarak yaklaşık 10 üzerinde araç bulunduğu biliniyor. Makam aracı kullanan şube müdürleri ve yardımcıların, ne zaman tasarruf tedbirlerine ayak uyduracakları, verilen emrin ne zaman uygulanacağı ise merak konusu oldu.

“Okul Müdürleri Sınır Tanımıyor”

Gelen bilgiler çerçevesinde, bazı okul müdürlerinin kendi kafalarına göre davrandıkları, okullarda yapması gereken kurul toplantılarını lüks yerlerde yaptığı öğrenildi. Yapılan toplantıların sonunda çıkan hesabın ise öğretmenlerden toplanarak ödendiği öğrenildi. Bu aşamadan sonra il müdürlüğünün ve okul müdürlerinin tasarrufa yönelip, yönelmeyeceği de merak ediliyor.