Milli Eğitim’de deprem tatbikatı

Haber: Ceylan Beykoz

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında ‘Deprem, Yangın ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Afet ve Acil durumlara hazırlık için senaryo gereği gerçekleştirilen tatbikata Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, İtfaiye, UMKE, AFAD, 112 Acil Servis ve Polis ekipleri katıldı. Senaryo gereği gerçekleşen depremin ardından binada yangın çıktı. Sirenlerin son bulmasıyla beraber MEB Acil Durum ekiplerinin yönlendirmesiyle personelin yangın merdiveninden tahliyesi sağlandı. Toplanma alanında gerçekleştirilen yoklamada bina içerisinde kalan olup olmadığı tespit edildi ve gelen ekiplere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ekipler, MEB Acil Durum ekibiyle birlikte binada mahsur kalan yaralıları tahliye ettiler. İtfaiye ekipleri tarafından tatbikat sonrası yangın ve yangına müdahale ile ilgili bilgi verildi ve uygulamalı olarak yangın söndürme müdahalesi yaptırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda İtfaiye, UMKE ve AFAD tarafından personele Afet ve Acil durumlarla alakalı bilgilendirme yapıldı, tatbikat değerlendirmesi gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk tatbikata katılan ekiplere ve Müdürlük personeline öz verili çalışmaları için teşekkür etti.