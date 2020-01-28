Milli Eğitim’de devir-teslim yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

4 Şubat 2019’da Gaziantep’in Şahinbey İlçesinden Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanarak ilimizde yaklaşık 1 yıl görev yapan Yasin Tepe, geçtiğimiz hafta Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı yazısıyla Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Atamanın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

SARICI GÖREVİ DEVRALDI

Gaziantep’e atanan Yasin Tepe’nin yerine Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Cemil Sarıcı devir teslim töreni ile görevi Tepe’den devraldı. Bolu Yeni Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, daha önce Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Veda ziyaretlerine başlayan Yasin Tepe’nin önümüzdeki hafta Gaziantep’e giderek göreve başlaması bekleniyor.