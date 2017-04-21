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21 Nisan 2017 Cuma
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    • Milli Eğitimde koltuk devir teslimi

    Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile koltuğunu ortaokulu öğrencilerine devretti.

    21 Nisan 2017 Cuma 07:11
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    Milli Eğitimde koltuk devir teslimi

    Haber: Aysun Beykoz

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Doğancı Ayşe Yılmaz Becikoğlu ilk ve ortaokulundan gelen çocukları ve okul yönetimini kabul etti. Cengiz, koltuğu okulun başarılı öğrencileri Sema Nur Eren ve Emir Alagözoğlu’na devretti. Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törene Okul Müdürü Erhan Karakaş, Müzik Öğretmeni Çiğdem Durak da katıldı.

    Okul Müdürü Erhan Karakaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle burada olmaktan mutlu olduklarını belirterek okulda yaptıkları çalışmalardan bilgiler aktardı. Karakaş, okul olarak sınavlarda önemli başarılara imza attıklarını geçtiğimiz yıl Fen Lisesine öğrenci gönderdiklerini bu yıl da bu amaçla okul yönetimi olarak birlik beraberlik içinde bir çalışma yaptıklarını, hedeflerinin il bazında daha üst sıralar olduğunu belirtti.

    Temsili koltuk devir teslim töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, bu törenin aynı saatte Valilikte, Belediyede, Garnizon Komutanlığında İl Emniyet Müdürlüğünde de olduğunu belirtti. Cengiz “ Bu koltuklarda hepimiz geçiciyiz. Yarın  gençlerimiz, çocuklarımız bu koltukların sahipleri olacaklar ülkemizi onlar yönetecekler. Onların daha başarılı olmaları için okul yönetimlerimizin ve öğretmenlerimizin ne kadar gayretli olduklarını görüyorum. Tüm okullarımızda olağanüstü bir motivasyon var.  Memleketimiz, gençlerin ve çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi ile daha iyi yerlere gelecektir. Sizleri de bu anlamda okulunuzun yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı kutluyor ve şahsınızda tüm öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Bugünün anlamı oldukça büyüktür.  Mustafa Kemal Atatürk özellikle Ulusal Egemenlik ve Milli Bağımsızlık Bayramını çocuklara hediye etmiş. Çocukların bu bilinçle yetişmesini istemiş. Bu nedenle de hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin bayramını kutluyorum” dedi.

    Koltuk devir teslimi sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna oturan öğrenciler Sema Nur Eren ve Emir Alagözoğlu okullarının Akıllı Tahta talebi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden talepte bulundular. Okullarına Fiber internet hattının çekilmesi ile bu taleplerinin karşılanacağını öğrenen öğrenciler okullarına bunun müjdesi ile döneceklerini ifade ettiler.  Ziyaret, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in kendilerini ziyaret eden öğrencilere hediye vermesi ve fotoğraf çekilmesi ile son buldu. 

    Anahtar Kelimeler: Milli, Eğitim, Müdürü, Yusuf, Cengiz

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