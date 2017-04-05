Haber: Kasım ŞAHİN

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan tüm personele, müdürlük bina girişinde yangın tatbikatı ve söndürme eğitimleri verdi. İtfaiyeciler çıkan bir yangını yangın tüpüyle nasıl söndürecekleri detaylı bir şekilde gösterdiler.

Daha sonra Milli Eğitim çalışanları, gördükleri kısa bir eğitim sonrası ellerine yangın tüplerini alarak, göstermelik olarak çıkartılan yangını başarılı bir şekilde söndürerek, aldıkları eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterdiler.

İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kamu kurum ve kuruluşlar ile okullarda verdikleri yangın söndürme eğitimlerinin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek; “Bu tür eğitimler yangına zamanında müdahale etmek için veriliyor. İtfaiye ekipleri olay yerine gelinceye kadar, olay yerinde bulunan kişi ve kişilerin yangının yayılması konusunda çok önem arz ediyor. Bunun için eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor” diye konuştu.