Haber: Gönül OLUTÜRK



Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe servisinde uzun süredir çalışmakta olan Nazım D. İsimli memurun müdürlük çalışanlarının yemek fişleri üzerinden zimmetine para geçirdiğini belirleyen Sayıştay Müfettişleri yolsuzluğu rapor haline getirdi. Sayıştay Raporunda; 2015 – 2016 eğitim öğretim döneminde Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü personel yemek fişi satışında 56 bin 325 lira ve 6 bin 600 lira olmak üzere iki ayrı zimmet olayı belirlendiği ve bu iki olayda toplam devletin 73 bin lira zarara uğratıldığı açıkça belirtildi. Bahse konu raporun ortaya çıkmasıyla hemen emekliye sevk edilen Nazım D. Müdürlük tarafından birde mahkemeye verildi. Nazım D.’nin yaklaşık 10 yıldır aynı görevde olması sebebiyle geriye dönük olarak personel yemek fişlerinin inceleneceği ve eski dönemlere ait yolsuzlukların olup olmadığının denetleneceği öğrenildi.

Ortaya çıkan zimmet skandalı ile ilgili olarak kamuoyu Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılacak açıklamayı beklerken, mahkeme sonucu ortaya çıkmadan emekliye sevk edilen memur Nazım D.’den 75 bin lira devlet parasının tahsil edilip edilmediği ise merak konusu oldu.