Milli Eğitim’den açıklama

Haber: N: Halid Altundal

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından depreme karşı dayanıksız olması dolayısıyla bazı okulların kapatılacağı konusuna açıklama yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimizde bulunan bütün okullarımız ve eğitimle ilgili kurumlarımız deprem güvenliği bakımından kontrolden geçirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimiz genelinde bulunan eğitim kurumları ve okullar üzerinde yaptırılan ‘Deprem Güvenlik Çalışmaları’ neticesinde toplam 26 okulumuzun (İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli dahil) can ve mal güvenliği açısından riskli olduğu görülmüştür. Bu okullar ve Uygulama Oteli Valiliğimizin emri ile derhal boşaltılmıştır.”

OKUL BİNALARI YENİLECEK

Boşaltılan okullardaki öğrencilerin kendilerine en uygun okullara yerleştirildiğini belirten Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamanın devamında, “Alınan tedbirler neticesinde herhangi bir aksama olmaksızın tüm okullarımızda eğitim-öğretim faaliyeti devam etmektedir. Boşaltılan okul binalarının yenilenmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yapılan planlama çerçevesinde gerekli çalışmalar başlatılmış olup, hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.