Milli Eğitim’den iddialara cevap

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde 173 öğrenci LGS yerleştirme sonuçlarına göre açıkta kalmış ve bu nedenle öğrenci velileri ayaklanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yapmıştı. Seslerini yetkililere duyurmaya başaran öğrenci velileri, çocuklarının yeni açılacak bir liseye yerleştirileceği haberi ile sevinmişti.

Biz de sitelerimizde yer verdiğimiz haberde yeni açılan Turgut Özal Anadolu Lisesi ilk olarak Paşaköy İlk Okulu binasında eğitim öğretim yılına başlayacağını, daha sonra ise Akşemseddin Hafızlık İlk Okulu yeni binasına geçtikten sonra lisenin 14 Burda AVM karşısında bulunan binaya taşınacağını belirtmiştik. Ancak bu haberlere rağmen bazı yayın organlarında İmam Hatip Lisesinin kapatılıp yerine yeni lisenin açıldığına dair çıkan haberlere Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile açıklık getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, açıklamasında iddiaları sıralayarak konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bazı medya organlarında çıkan ‘İmam Hatipler kapatılıyor’ ve ‘LGS sınav sonuçları sonrası yaklaşık 400 öğrencimizin herhangi bir liseye yerleşemedi’ gibi haberlerle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına basın açıklamamızdır.

‘İMAM HATİP KAPATILDI’ İDDİASI ASILSIZ HABERDİR.

Olayın aslı şöyledir: Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu geçici olarak bir binada eğitim öğretime devam etmektedir. Bu okulumuza bir bina planlanmış ve inşaatı devam etmektedir. (İnşaatın tamamlanma oranı yüzde 95’dir) İnşaatın bitiminde okulumuz Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına taşınacaktır. Bu okulun boşalttığı binaya da yeni açtığımız Turgut Özal Anadolu Lisesi geçecektir. Turgut Özal Anadolu Lisesi Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu yeni binasına taşına kadar bu süre içerisinde Paşaköy Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürecektir.

HER OKUL İMAM HATİP YAPILMAK İSTENİYOR?(!)

İlimizde her okulun İmam Hatip Lisesi yapılmak istendiği gibi açıklamalar duyuyoruz. Ne geçen yıl ne bu yıl ne de gelecek yıl imam hatip olarak açılan veya planlanan İHL Okulu yoktur. İmam hatip ihtiyacı olması durumunda açabileceğimiz gibi ihtiyaç olmaması durumunda okul açmak gibi bir düşüncemiz olamaz. Kamu kaynaklarını devletin stratejik planlarına uygun olarak kullanmak esas prensibimizdir. Basında çıkan iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı bir bilgidir.

400 ÖĞRENCİ YERLEŞEMEDİ(!)

Yaklaşık olarak 400 öğrencinin okullara yerleşemediği yönündeki açıklamalar hatalı planlama yapıldığı yönünde bir algıya neden olmaktadır. Oysaki herhangi bir okula yerleşmeyen öğrenci sayısı 173’dir. Bunun karşılığında öğrencilerimizin yerleşebilecekleri boş kontenjan toplamı 522’dir. Bu durumda velilerimizin tercih etmeleri halinde boş kontenjan sayımızın yeterli olduğu aşağıdaki bilgilere bakıldığında görülecektir. Mevcut Boş Kontenjan durumu: Meslek lisesi: 465 İHL: 57 Anadolu Lisesi: 0

Öğrencilerin zorla belirli okullara gönderildiği doğru değildir. Öğrencilerin bir okula yerleştirilmesinde 3 kriter dikkate alınmıştır. Bu sistem Tüm Türkiye’de aynı şekilde yapılmaktadır. 1-Adres, 2- okul başarı puanı, 3- devamsızlık durumu. Yerleştirmeler sırayla bu kriterlere göre e-okul sistemi üzerinden, sisteme kayıtlı bilgiler çerçevesinde velilerin imzalı tercih başvuruları dikkate alınarak yapılmıştır.

173 ÖĞRENCİ NEDEN YERLEŞEMEDİ?

Özellikle Çizmecioğlu Anadolu Lisesine çocuklarını yerleştirmek isteyen velilerimiz bu okulun kayıt alanına adreslerini taşımak suretiyle okula yerleşeceklerini düşündüler. Böyle bir durumda bu okulumuza 9. Sınıf için müracaat eden velilerimizin sayısı 800’ü buldu. Çizmecioğlu Anadolu Lisemizin bu yıl için alacağı öğrenci kontenjanı 170 olduğu için 630 kişi ilk tercihte dışarıda kaldı. 800 öğrencinin sadece 9. Sınıf için bir okula yerleşmeleri imkânsız. Çünkü binanın fiziki kapasitesi 680’dir. 680 kontenjan 9.,10.,11.,12. Sınıfların tamamına ayrılan kontenjandır. İlk tercihte yüksek puanlı okulları tercih eden velilerimizin çocukları dışarıda kaldı. Hâlbuki puan sıralamasına göre yukarıdan aşağı tercih yapılmış olsaydı bugünkü sorun yaşanmayacaktı. Tercih dönemi öncesi okul yöneticilerimiz ve rehber öğretmenlerimiz tercih dönemi boyunca tüm velilerimize konu ile ilgili bilgilendirmeler yaptılar.”

5- Yerleşemeyen öğrencilerin durumu ne oldu?

Turgut Özal Anadolu Lisesi adında yeni bir okulu bu yıl hizmete açtık. Açılış onayı gelen bu okulumuza komisyon marifetiyle öğrencilerimizi yerleştiriyoruz. Velilerimizin de bugün (06.09.2019) mesai bitimine kadar müdürlüğümüze gelip tercih dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

Gelecek yıl için aynı sorunlarla karşılaşmamak adına tercihlerin mutlaka tercih danışmanlarımızdan destek alınarak yapılması gerekmektedir.