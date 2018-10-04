Haber: Ceylan Beykoz

Yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nde “Bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçları öğrencilere aldırılamaz” maddesinin olduğu belirtildi.

“Söz konusu madde hükmüne ve Bakanlığımızca daha önceden yapılan duyurulara rağmen özellikle yabancı dil derslerine yönelik okullarımızda yardımcı materyallerin( öğrenci çalışma kitabı, öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı ve elektronik ortamdaki her türlü ders araçları) sınıf içerisinde kullanıldığı bu materyallerden ödev verildiği ve dolayısıyla velilerin de eğitim materyallerini almaya mecbur kaldıkları bakanlığımıza ulaşan bildirimlerden anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

AKSİ UYGULAMALARDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Mevzuat hükümlerine uyularak öğretmen ve öğrencilere dağıtımı yapılan ders kitapları dışındaki diğer yardımcı materyallerin; okullarda ve kurumlarda reklam ve tanıtımının yapılmasına izin verilmemesi, öğrencilere aldırılmaması ve velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerektiği aksi uygulamalarda bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağı bildirildi.