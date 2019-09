Milli Eğitim’den okula uyum konferansı

Haber: Ceylan Beykoz

1. Sınıf öğretmenlerine ve ailelere yönelik Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Uzman psikolog Evgin Miçooğulları tarafından ‘’Okula Uyum’’ konferansı verildi. Konferansın açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe: ‘’ Okullarımızla ilk defa tanışacak olan öğrencilerimizle ilgili Neler yapmalısınız, nelere dikkat edilmeli? Gibi konularda zaten mahirsiniz ama biz sayın hocamızdan da rica ettik bizlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını istedik ve sizler için bu konferansı düzenledik. Öğrencilerimiz ilk defa farklı bir ortama gelecekler. Gözlerinde kaygı olması ve korku duymaları normal ama sizlerin öğrencilerimiz üzerinde bırakacağınız ilk intibahla bunları gidereceğinize eminim. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz için iyi bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Sonrasında konferansı gerçekleştiren Uzman psikolog Evgin Miçooğulları: ‘’ Çocuklar içerisinde bulunduğu çevreden bağımsız düşünülemez. Her çocuk bir renktir ve çok kıymetlidir. Sizler bütün bu etkenleri değerlendirerek her çocuğun bir renk olduğunu düşünüp buna uygun harekete geçmelisiniz. Her çocuk bir öyküdür. Sizler daha önce o renkle ve öyküyle hiç karşılaşmamış olabilirsiniz. Bu yüzden her çocuğa özel olarak ilgilenerek yaklaşmalısınız ve onu asla kıyaslamamalısınız.” dedi.

‘’Çocuk yabancı olduğu bir ortama giriyor. Bu yüzden kaygıları olacak, korkacaklar ama sizler bu süreci iyi bir şekilde yöneterek çocuğa en iyi eğitimi vereceksinizdir.’’ diyen Uzman psikolog Evgin Miçooğulları “Çocuğun gözünden dünyaya bakmalı ve davranışlarını ona göre ele almalısınız. Arkasında yatan nedenlere göre çözümler üretmeli ve aile ile resmi desteklerden gerektiği zamanlarda faydalanmalısınız. Çocuklarla bir ilerleme kaydedildiğini görebilmek için ilk günden itibaren yaptığınız gözlemleri sık sık ele almalısınız ve değerlendirmelisiniz. Küçük bir ilerleme dahi olsa bu bir başarıdır ve önemlidir. Aile, Okul ve Çocuk kavramlarını bir birine bağlantılı olarak görüp, bu sistemin birlikte ve uyum içerisinde çalışmasını sağlamalısınız.” dedi.

Uzman psikolog Evgin Miçooğulları ayrıca “Velilerimiz, öğretmenlerimizle uyum içerisinde olursa bundan çocuklarımız kazançlı çıkar eğer olmazlarsa çocuklar arada oluşan boşlukları doldurmak isteyeceklerdir ve bu da onların hayatlarını olumsuz olarak etkileyebilir.’’ dedi.

Konferans sonunda hem öğretmenler hem de öğrenci velileri Uzman psikolog Evgin Miçooğulları’na çeşitli sorular yönelttiler.