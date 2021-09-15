Milli Eğitim’den okulların durum raporu

Haber: Okay Özcan

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depreme dayanıklı olmayan okullar hakkında geniş bir bilgi verildi. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Pandemi sebebiyle yaklaşık 1,5 yıldır yüz yüze eğitim-öğretimin tam olarak yapılamadığı da göz önünde bulundurularak Eğitim-Öğretimle ilgili konularda;

Müdürlüğümüzce, İlimiz genelini kapsayacak şekilde, üst, ast ve diğer ilgili kurumlarla sürekli iletişim ve koordinasyon içinde vaktinde gerekli planlamalar yapılmıştır. Şöyle ki; Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünce İlimizde bulunan okullarımıza ilişkin deprem tahkikleri tamamlanarak 2020 yılı Şubat ayında Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

Güçlendirme planlamalarının 1. aşamasında;

Bolu Valiliğimizin himayelerinde müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde okullarımızın güçlendirme planlaması yapılmış, Valilik makamının onayları alınmış, müteakiben ilgili Projeler ve Planlamalar, yine Valilik makamınca, İl Özel İdaresine gönderilerek gerekli Revize ve İmalat çalışmalarının tamamlanması için talimat verilmiştir. Bu planlama çerçevesinde, Bakanlığımızdan ve Bolu Valiliği İl Özel İdaresinden temin edilen ödeneklerle 20 binamızın güçlendirme işleri 2020 yılı Aralık ayı sonu itibari ile tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir.

Planlamanın 2. aşamasında belirlenen okullarımızın güçlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerde ise; Yine Bolu Valiliğimizin himayelerinde 2021 yılı Şubat ayı itibarı ile gerekli çalışmalar başlatılmış, güçlendirmeye tabi Okullarımızın Projeleri Revize ve Yapım işlerinin usulünce tamamlanması için yine Valilik makamınca İl Özel İdaresine talimatlandırılmıştır.

Bu bağlamda bugüne kadar 7 okulumuz ile ilgili Proje Revize işlemleri tamamlanmış, bu okulların yapım ihaleleri 2 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kanun ve yönetmelikler ile belirlenen süreler içerisinde imalat çalışmaları başlayacaktır.

Diğer yandan Müdürlüğümüzce 2021 yılında güçlendirme yapılacak okullarımızın tamamı göz önünde bulundurularak Ağustos ayı içinde tüm okullarımızda ve tüm öğrencilerimizi kapsayacak şekilde gerekli okul ve derslik planlamaları yapılmış, Valilik onayı alınmış, ilgili okul idarecileri uyarılmış, konu ilgili velilerle paylaşılmış, böylece gerekli hazırlıklar tamamlanmış ve bu planlama dahilin de 6 Eylül itibarıyla tüm okullarımızda sorunsuz olarak eğitim öğretim başlatılmıştır. Bununla beraber süreç içinde herhangi bir problem yaşanması halinde gerekli çözümleri üretecek potansiyelimiz mevcuttur.

Planlamanın 2. aşamasında belirlenen okullarımızdan güçlendirilmesi gereken diğer okullarımızla ilgili Proje Revize çalışmaları Valiliğimizin ve Müdürlüğümüzün de takipleri ile İl Özel İdaresince sürdürülmektedir.

Bunlardan Proje Revize ihalelerinden bazıları gerekli ihale şartlarının oluşmaması sebebi ile mevzuat çerçevesinde ihale komisyonunca iptal edilmiş olup ihale süreçleri yeniden başlatılmıştır. Proje Revize işlemleri tamamlanan okullar ile ilgili imalat ihaleleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürülmektedir.

Sonuç olarak:

Gerek 2020 yılında ve gerekse 2021 yılında ilimiz genelinde güçlendirmesi yapılmış veya yapılacak olan tüm okullarımızın Proje Revize ve Yapım ihalelerinin Planlamaları Müdürlüğümüzce vaktinde yapılmış, Valilik onayı alınarak kesinleştirilmiş ve gerçekleştirme işlemleri için yine vaktinde mevzuat gereğince İl Özel İdaresine gönderilmiştir. Revize ve/veya yapım iş ve işlemleri kanun ve yönetmeliklerin emrettiği çerçevede sürdürülmektedir.

İl Özel İdaresinin ilgili birimlerince İlgili mevzuatının gerektirdiği şartlar dahilin de Proje Revize ve/veya Yapım işlerinin ihale işlemlerinin yapıldığı, yine ihale mevzuatının gerektirdiği müeyyidelerinde uygulandığı görülmekte, konu ilgili kurumlarımızca da takip edilmektedir.